19-latek odpowie za groźby, kradzież i uszkodzenie mienia Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali 19-latka, który z nożem i atrapą broni, groził mieszkańcom Kozłówka. Lista przewinień mężczyzny okazała się znacznie dłuższa. Młody mężczyzna odpowie również za uszkodzenie radiowozu i karetki pogotowia oraz kradzież. Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

W minioną niedzielę, oficer dyżurny strzyżowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że pod jednym z domów w miejscowości Kozłówek, doszło do awantury. Z relacji świadków wynikało, że agresywny mężczyzna, trzymając w ręku nóż oraz przedmiot przypominający broń, kierował pod adresem domowników groźby karalne. Zgłaszający opisał również samochód, którym po całej tej sytuacji, mężczyzna odjechał.

​Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze wydziału kryminalnego. W trakcie dojazdu pod wskazany adres, zauważyli Peugeota, którym miał odjechać agresor. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Na miejscu pasażera siedział 19-latek, którego dotyczyło zgłoszenie.

Podczas przeszukania, w samochodzie, policjanci znaleźli nie tylko przedmioty, które posłużyły mu do zastraszania zgłaszających, ale również inne niebezpieczne narzędzia, w tym siekierę. 19-latek został zatrzymany.

Kryminalni podejrzewali, że mieszkaniec powiatu strzyżowskiego może mieć związek także z innymi przestępstwami. Podczas wykonywanych czynności, funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna, w Wiśniowej, ukradł motorower, a kilka tygodni wcześniej uszkodził opony w radiowozie i karetce pogotowia. Do tego zdarzenia doszło w miejscu jego zamieszkania, podczas podejmowania wobec niego interwencji.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutów. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Odpowie za kierowanie gróźb karalnych, kradzież oraz uszkodzenia mienia.

Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy pozbawienia wolności.

fot. KPP Strzyżów

Nagranie audio 19-latek_odpowie_za_grozby__kradziez_i_uszkodzenie_mienia_-_mowi_ml__asp__Daniel_Czapczynski.m4a Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 19-latek_odpowie_za_grozby__kradziez_i_uszkodzenie_mienia_-_mowi_ml__asp__Daniel_Czapczynski.m4a (format m4a - rozmiar 1.67 MB)