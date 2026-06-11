Uciekał przed policjantami - nie uniknie odpowiedzialności karnej Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Krosna przerwali niebezpieczną jazdę 23-letniemu motocykliście, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a podczas ucieczki łamał przepisy ruchu drogowego. Kierujący jednośladem nie tylko nie miał prawa jazdy, które stracił za przekroczoną liczbę punktów, ale także na daną kategorię. O tym jakie poniesie konsekwencje swojej brawurowej jazdy zadecyduje sąd.

fot. KMP Krosno

fot. KMP Krosno

Pod koniec maja, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, podczas patrolowania drogi krajowej nr 28 w miejscowości Iwonicz, zauważyli jadący z naprzeciwka motocykl, którego kierujący na skrzyżowaniu wyprzedził kilka pojazdów.

Kiedy mundurowi włączyli sygnały uprzywilejowania, aby zatrzymać kierującego Hondą i wydali mu polecenie do zatrzymania się, siedzący za kierownicą mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli za nim, lecz mężczyzna nie reagował i kontynuował ucieczkę, popełniając przy tym kolejne wykroczenia, m.in. wyprzedzał na przejściu dla pieszych.

Funkcjonariusze wyprzedzili kierującego i zablokowali mu drogę ucieczki. Mężczyzna zatrzymał swój pojazd. Razem z nim jednośladem podróżowała pasażerka.

Po sprawdzeniu danych, okazało się, że 23-latek stracił prawo jazdy w związku z przekroczeniem liczby punktów. Ponadto, mężczyzna nigdy nie posiadał wymaganej kategorii do kierowania motocyklami. Dowód rejestracyjny Hondy został zatrzymany, a sam pojazd odholowany.

23-latka, mieszkańca powiatu krośnieńskiego, czekają teraz surowe konsekwencje za czyny, których się dopuścił. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.