Konferencja „Podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej służb i instytucji nadzorujących Infrastrukturę Krytyczną” w ramach projektu „Skuteczni w kryzysie” Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury krytycznej oraz zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w dniach 10-11 czerwca 2026 r. odbyła się konferencja poświęcona podnoszeniu kwalifikacji kadry kierowniczej służb i instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad infrastrukturą krytyczną z regionalnym szkoleniem eksperckim. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Skuteczni w kryzysie”, finansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027.

Konferencja „Podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej służb i instytucji nadzorujących Infrastrukturę Krytyczną” stanowiła jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, którego celem jest rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalenie współpracy pomiędzy służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Taka współpraca sprzyja wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wspólnych standardów działania.



W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę infrastruktury krytycznej. Wśród gości znaleźli się szefowie służb, funkcjonariusze Policji, oraz delegacje z komend z różnych regionów kraju.

Konferencję uroczyście otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek, który przywitał zaproszonych gości, prelegentów i uczestników wydarzenia.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. gen. bryg. SG Tomasz Zybiński Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W konferencji wzięli także udział Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. Jacek Juwa oraz mł. insp. Piotr Stępka, a także insp. Adam Szeliński Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, insp. Zbigniew Nowak Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, mł. insp. Jacek Deptuś Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, mł. insp. Magdalena Worach, Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz st. bryg. w st. spocz. dr inż. Witold Skomra, nadkom. dr Łukasz Kacprowicz Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie, Jan Ziobro Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie, kom. Kamil Winter funkcjonariusz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", asp. szt. Adam Macierzyński Koordynator wojewódzki ds. Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego oraz Negocjacji Policyjnych KWP w Opolu, insp. Piotr Szymański Naczelnik Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, st. bryg. Robert Krajewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, st. kpt. Tomasz Dobek Wojewódzki Koordynator PSP ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, kom. Michał Kowalski funkcjonariusz Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, st. bryg. Czesław Kolano Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Leżajsku, komendanci miejscy i powiatowi województwa podkarpackiego, naczelnicy wydziałów i komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie.

Program konferencji obejmował wystąpienia ekspertów i praktyków zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz współpracą międzyinstytucjonalną. Prelegenci dzielili się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi skutecznego reagowania na zagrożenia, budowania odporności instytucji oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających procesy decyzyjne w sytuacjach kryzysowych.



Konferencja stała się także miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa. Uczestnicy podkreślali znaczenie ciągłego doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej oraz rozwijania współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę obywateli i kluczowych zasobów państwa.



Realizacja projektu „Skuteczni w kryzysie” niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez służby i instytucje odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, a także do budowania nowoczesnego systemu bezpieczeństwa opartego na wiedzy, doświadczeniu i współpracy.