Nietrzeźwy kierowca zaparkował pod komendą Policji i sam zgłosił się do dyżurnego - AktualnościPolicja Podkarpacka

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Nietrzeźwy kierowca zaparkował pod komendą Policji i sam zgłosił się do dyżurnego

Data publikacji 13.07.2026
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Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 36-letni mieszkaniec Mielca, który przyjechał samochodem do mieleckiej komendy Policji. Mężczyzna zaparkował pojazd i wszedł do budynku, aby porozmawiać z dyżurnym. Policjanci zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w miniony piątek po godz. 7. Do mieleckiej komendy wszedł mężczyzna, który chciał porozmawiać z dyżurnym. Podczas rozmowy, 36-letni mieszkaniec Mielca przyznał się policjantowi, że jest nietrzeźwy i w takim stanie przyjechał samochodem. Przepraszał za swoje zachowanie i deklarował, że nie będzie już więcej pił alkoholu.

W związku z dziwnym zachowaniem mężczyzny, Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku dyżurnego, przekazał go pod nadzór innego policjanta, a sam w tym czasie, przejrzał monitoring.

Po sprawdzeniu zapisu z kamer okazało się, że mężczyzna przyjechał na parking mieleckiej komendy po czym podszedł do stanowiska dyżurnego i zaczął z nim rozmowę. Wezwani na miejsce policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili stan trzeźwości 36-latka. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu, w związku z tym funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. W samochodzie mężczyzny, przy fotelu kierowcy, mundurowi znaleźli otwartą butelkę alkoholu.

36-letni mieszkaniec Mielca będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami karnymi i finansowymi, a także z wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 

sierż. szt. Marta Nowak

Film Nietrzeźwy kierujący WIDEO

Opis filmu: Nagranie z monitoringu zamieszczonego w budynku Policji. Mężczyzna podjeżdża na policyjny parking samochodem. Parkuje i wysiada. Idzie do komendy. Podchodzi do okienka dyżurnego, rozmawia z nim i wchodzi do środka.

Pobierz plik Nietrzeźwy kierujący WIDEO (format mp4 - rozmiar 14.7 MB)

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