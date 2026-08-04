Policjanci przeciwko nieodpowiedzialnemu korzystaniu z hulajnóg elektrycznych Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Wczoraj rzeszowscy policjanci przeprowadzili ponad 30 kontroli hulajnóg. Działania były związane ze zlotem młodych fanów tych pojazdów, którzy ponownie chcieli zorganizować nielegalny przejazd ulicami Rzeszowa. Takie zachowania, wbrew przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym, mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla samych uczestników, jak również innych osób.

Wczoraj fani hulajnóg elektrycznych zaczęli gromadzić się w rejonie centrum handlowego na ul. Kopisto. Część z nich przemieściła się na Rzeszowskie Bulwary. Łącznie, w mniejszych lub większych grupach, zebrało się kilkadziesiąt osób na hulajnogach.

Aby przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom, w tym również kolejnemu nielegalnemu przejazdowi ulicami miasta, funkcjonariusze podjęli działania zabezpieczające i kontrolne. Uczestniczyli w nich policjanci ruchu drogowego z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Rzeszowie, z Oddziału Prewencji Policji oraz policjanci pionu kryminalnego.

Skierowani do działań funkcjonariusze wylegitymowali 31 osób na hulajnogach, ujawniając 19 wykroczeń. Za popełnione wykroczenia 14 osób zostało ukaranych mandatami karnymi, pouczono 5 osób. 8 nieletnich za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rodzinnym.

Niestety, każdego dnia na terenie kraju - także w naszym regionie, dochodzi do tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Dlatego apelujemy do rodziców i opiekunów, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z tego środka transportu. Prosimy, aby dorośli interesowali się tym, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg w sposób zgodny z przepisami prawa.

Przypominamy, że hulajnogą elektryczną po drogach publicznych mogą jeździć osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają odpowiednie uprawnienia, takie jak karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T. Hulajnogą elektryczną może poruszać się wyłącznie kierujący — przewożenie innych osób, zwierząt lub przedmiotów jest kategorycznie zabronione. Kierujący hulajnogą w pierwszej kolejności winien korzystać z drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej) i poruszać się z maksymalną prędkością do 20 km/h. Można poruszać się ulicą tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a ruch na ulicy ma ograniczenie prędkości do maksymalnie 30 km/h. Wtedy maksymalna prędkość na jezdni to również 20 km/h.

Zdjęcie: KMP Rzeszów

Zdjęcie: KMP Rzeszów

Zdjęcie: KMP Rzeszów

Zdjęcie: KMP Rzeszów

Zdjęcie: KMP Rzeszów

Zdjęcie: KMP Rzeszów