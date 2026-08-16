Zwycięzca licytacji WOŚP zrealizował voucher i odwiedził Ogniwo Konne podkarpackiej Policji Data publikacji 16.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie gościli zwycięzcę akcji charytatywnej 34. Finału WOŚP. Pan Andrzej wraz z Panią Żakliną odwiedzili siedzibę Ogniwa Konnego w Weryni. Podczas wizyty mieli okazję poznać specyfikę służby policyjnych jeźdźców, zobaczyć konie służbowe oraz dowiedzieć się, jak wygląda ich codzienne przygotowanie do służby.

W czwartek, policjanci z Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie spotkali się z wyjątkowymi gośćmi. Pan Andrzej i Pani Żaklina – w ramach wylicytowanego vouchera uprawniającego do udziału w dniu pokazowym w Jednostce Policji Konnej, mieli okazję poznać specyfikę codziennej służby oraz zadania realizowane przez policyjnych jeźdźców. Funkcjonariusze oraz instruktor jazdy konnej, szczegółowo opowiedzieli również o procesie szkolenia oraz przygotowaniu koni do wykonywania codziennych zadań służbowych.

Służba konna jest jednym z elementów działań prewencyjnych Policji. Patrole konne pełnią służbę między innymi na terenach rekreacyjnych i turystycznych, w parkach, lasach, a także terenach przywodnych. Policjanci wraz ze swoimi wierzchowcami biorą również udział w akcjach poszukiwawczych, a także współdziałają z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie podczas zabezpieczania meczów i innych imprez masowych na terenie województwa podkarpackiego.

Nieodłącznym elementem służby jest odpowiednie przygotowanie koni. Zanim wierzchowiec zostanie dopuszczony do wykonywania zadań służbowych, przechodzi specjalistyczne szkolenie. Konie przygotowywane są również do pracy w warunkach, w których mogą występować silne bodźce, takie jak hałas, huk, dym czy obecność dużej liczby osób. Wszystko po to, aby podczas służby zachowywały spokój i właściwie reagowały na polecenia funkcjonariusza.

Podczas spotkania Pan Andrzej i Pani Żaklina zobaczyli, jak wygląda codzienna opieka nad końmi oraz ich przygotowanie do służby. Policjanci opowiedzieli o pracy z wierzchowcami, a także o tym, jak wiele czasu, zaangażowania i systematyczności wymaga ich szkolenie. Goście dowiedzieli się także, że współpraca funkcjonariusza z koniem opiera się na wzajemnym zaufaniu, które budowane jest podczas codziennej służby.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja umiejętności koni służbowych. Policjanci zaprezentowali elementy szkolenia oraz sprzęt i wyposażenie wykorzystywane podczas patroli. Nie zabrakło również możliwości bezpośredniego kontaktu z wierzchowcami.

Dla zwycięzcy licytacji była to nie tylko wyjątkowa forma wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także okazja do poznania policyjnej służby z zupełnie innej perspektywy.