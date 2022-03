Franciszek Batory z Kolbuszowej przekazał Policji eksponaty o dużej wartości historycznej Data publikacji 05.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście publikacji książkowych, skany zdjęć oraz przedwojenne dokumenty, o dużej wartości historycznej, dotyczące Policji Państwowej, przekazał kolbuszowskiej jednostce oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Franciszek Batory. Zdjęcia i publikacje należały do jego wujka Stanisława Karkuta, który był funkcjonariuszem Policji Państwowej, a swoją służbę pełnił na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Franciszek Batory jest laureatem honorowej nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”, bratem majora Józefa Batorego „Argusa”, jednego z siedmiu działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego 1 marca 1951 r., w mokotowskim więzieniu. Franciszek Batory podczas okupacji, jako harcerz, zajmował się małym sabotażem. Po wojnie w Państwie Podziemnym pełnił funkcję gońca. Kilka tygodni temu, Pan Franciszek przyniósł do kolbuszowskiej jednostki kilkanaście książek i dokumentów należących do swojego wuja Stanisława Karkuta.

Ukryte niemal sto lat temu, na strychu, pomiędzy deskami książki i dokumenty trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. W zbiorach znajduje się m.in. „Ustawa o Policji Państwowej z 1919 roku” oraz szereg publikacji i instrukcji dla Policji Państwowej wydanych w latach 1920 - 1938. Wśród dokumentów znajduje się również kodeks karny i kodeks postępowania karnego z 1933 roku. Książki są osobiście podpisane przez Stanisława Karkuta, a na wielu z nich znajduje się pieczęć Posterunku Policji w Spiach, w którym starszy posterunkowy Karkut służył przez wiele lat. Na kartach znajdują się także odręczne zapiski właściciela. Nad przekazaniem dokumentacji pracowali funkcjonariusze z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Odtworzyli oni życiorys i przebieg służby Stanisława Karkuta.

Starszy posterunkowy Stanisław Karkut - przedwojenny funkcjonariusz Policji Państwowej, urodził 8 września 1901 roku w Kolbuszowej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. 12 grudnia 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, w którym służył do 1922 r. Po wstąpieniu do Policji Państwowej pełnił służbę na posterunkach: od 1 sierpnia 1924 r. do 1 maja 1929 r. w Tarnowskiej Woli (powiat tarnobrzeski), od 1 maja 1929 r. do 1 listopada 1933 r. w Spiach (powiat kolbuszowski), od 1 listopada 1933 r. do 1 lutego 1939 r. w Majdanie Królewskim (powiat kolbuszowski), a od 1 lutego 1939 r. do 8 września 1939 r. ponownie w Spiach. Podczas II wojny światowej od 1 marca 1940 r. do 18 maja 1942 r. pełnił służbę w Policji Polskiej na posterunku w Spiach (powiat kolbuszowski), a od 18 maja 1942 r. do wyzwolenia - na posterunku w Kolbuszowej. Po wyzwoleniu, 13 listopada 1944 r. został zatrzymany przez żołnierzy sowieckich i wywieziony do ZSRR za przynależność do Armii Krajowej. Do Polski powrócił 17 listopada 1947 r. Po powrocie do kraju pracował m.in. w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kolbuszowej i w Wydziale Drogowym Urzędu Miasta w Kolbuszowej. Stanisław Karkut zmarł w kwietniu 1970 r.

Oficjalne przekazanie książek i dokumentów odbyło się w ubiegłym tygodniu, w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, w obecności insp. Dariusza Matusiaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Zgodnie z życzeniem darczyńcy, książki i publikacje trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, na terenie której służył ich właściciel. Prawo do wykorzystania m.in. zdjęć i dokumentów ma również Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Przekazane materiały to cenna pamiątka dla kolbuszowskich policjantów. Zostaną one wyeksponowane w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, tak aby pracujący tu funkcjonariusze, jak również wszyscy odwiedzający naszą jednostkę, mogli przenieść się w czasy, kiedy powstawała nasza formacja.