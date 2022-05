Małżeństwo funkcjonariuszy udaremniło dalszą jazdę pijanemu kierowcy Data publikacji 31.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z niżańskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymała pijanego kierowcę. Przejeżdżając samochodem z rodziną przez miejscowość Przędzel zauważyła zaparkowane na poboczu auto, którego kierowca pił alkohol a następnie ruszył w drogę. Policjantka wspólnie z mężem, funkcjonariuszem Służby Więziennej, udaremnili mężczyźnie dalszą jazdę. 44-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

KPP Nisko

Policjantem jest się cały czas. Tym razem udowodniła to funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku. W minioną niedzielę wieczorem, policjantka w czasie wolnym od służby wracała z rodziną do domu. Przejeżdżając przez miejscowość Przędzel w powiecie niżańskim, zwróciła uwagę na zaparkowany na poboczu samochód, w którym kierowca pił alkohol, a następnie wyjechał na jezdnię włączając się do ruchu.

Mąż policjantki, który jest funkcjonariuszem Służby Więziennej, uniemożliwił dalszą jazdę mężczyźnie zajeżdżając mu drogę. Następnie oboje mundurowi bez chwili wahania podbiegli do auta i wyciągnęli kluczyki ze stacyjki, powstrzymując kierowcę przed dalszą jazdą. Policjantka od razu wyczuła też silną woń alkoholu od kierowcy, a w tylnej części pojazdu na podłodze znalazła pustą butelkę po wódce.

O całym zdarzeniu funkcjonariuszka od razu powiadomiła dyżurnego niżańskiej komendy, który skierował na miejsce zdarzenia patrol prewencji. Mundurowi sprawdzili trzeźwość 44-letniego kierowcy. Okazało się, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód 44-latka został odholowany na parking policyjny, a on sam za swoje postępowanie poniesie teraz odpowiedzialność karną. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia, a także zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Policja przypomina, że każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Zatrzymaną w ten sposób osobę należy niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zauważenia osoby, której sposób kierowania budzi niepokój, należy natychmiast poinformować Policję.