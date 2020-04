Policjanci spotkali się z seniorami on-line Data publikacji 18.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z referatu ds. profilaktyki społecznej rzeszowskiej komendy spotkała się z seniorami. Z uwagi na panującą epidemię i związane z nią ograniczenia, funkcjonariuszka połączyła się z uczestnikami spotkania on-line z budynku komendy. Przeprowadzona w ten sposób prelekcja poświęcona była najważniejszym sprawom życia codziennego, które mogą być przydatne seniorom w czasie pandemii. Mówiono jak postępować, jakich zachowań unikać, gdzie szukać pomocy oraz jak rozpoznać i ustrzec się oszustów.

Policjantka prowadząca spotkanie on-line

Internetowa prelekcja odbyła się w czwartek z inicjatywy Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa, w ramach spotkań w rzeszowskim URBAN LABIE. Jest to projekt opracowany wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Projekt jest wprowadzony pilotażowo w dwóch miastach - Gdyni i Rzeszowie. Prelekcja była skierowana do seniorów i dotyczyła bieżących spraw związanych z epidemią koronawirusa. Przy wykorzystaniu aplikacji ZOOM, funkcjonariuszka z referatu ds. profilaktyki społecznej z komendy połączyła się z odbiorcami on-line. Za pomocą specjalnie wygenerowanego hasła i linku, każdy senior, we własnym mieszkaniu mógł uczestniczyć w wirtualnym spotkaniu. Do tego celu potrzebny był tylko sprzęt komputerowy wyposażony w kamerę i mikrofon.

Policjantka prowadząca spotkanie rozpoczęła je od profilaktyki zdrowotnej, która w okresie epidemii jest szczególnie ważna dla osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka. Prowadząca omówiła najważniejsze zalecenia związane z higieną osobistą. Przypomniała o znaczeniu częstego i dokładnego mycia rąk, dezynfekcji powierzchni i przedmiotów codziennego użytku, unikania dotykania oczu nosa i ust. Omówiła również ograniczenia i zakazy, które zostały wprowadzone w związku z epidemią. Podkreślała szczególne znaczenie ich rygorystycznego przestrzegania, a zwłaszcza zachowania izolacji od innych.

Kolejny blok tematyczny poświęcony był zagrożeniom, związanym z przestępstwami na szkodę seniorów. Policjantka zapoznała uczestników z potencjalnymi próbami oszustw np. poprzez wyłudzenie pieniędzy na rzekomo obowiązkowe szczepienia dla wszystkich obywateli. Seniorzy zostali ostrzeżeni przed fałszywymi zbiórkami pieniędzy, organizowanymi w internecie np. na potrzeby służby zdrowia. Kolejną omówioną metodą, jaką mogą posłużyć się przestępcy, jest metoda na tzw. pracownika inspekcji sanitarnej, który ma przeprowadzić pseudodezynfekcję naszego mieszkania. Po jego wizycie może okazać się, że straciliśmy oszczędności naszego życia.

Na koniec policjantka przypomniała seniorom, że na chwilę obecną nie ma skutecznego leku na koronawirusa. Wszystkie cudowne specyfiki: herbatki, amulety czy zioła oferowane w internecie, są kolejną metodą wyłudzenia pieniędzy.

W wirtualnym spotkaniu uczestniczyło kilkunastu seniorów z Rzeszowa, a spotkanie było transmitowane na profilu facebook Rzeszowskiej Rady Seniorów.