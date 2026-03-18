Jechali zdecydowanie za szybko – 28 kierujących straciło prawa jazdy Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, tylko w ciągu minionego weekendu, zatrzymali aż 28 praw jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Skontrolowani kierowcy przekroczyli „pięćdziesiątkę” zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

fot: KPP Jasło

Słoneczna pogoda, która trwała przez cały poprzedni weekend sprawiła, że warunki ruchu na drogach zdecydowanie się poprawiły. Dlatego też mogliśmy zaobserwować wzmożony ruch nie tylko samochodów, ale także motocykli.

Nad bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, szczególnie tych dotyczących prędkości, jak zawsze czuwali policjanci z jasielskiej drogówki.

Tylko w ciągu trzech dni, mundurowi zatrzymali aż 28 praw jazdy tym kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Dotyczyło to złamania przepisów zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Wśród skontrolowanych kierowców, którzy stracili prawa jazdy na 3 miesiące był mężczyzna pędzący BMW. W Łysej Górze, w miejscu, gdzie ograniczenie prędkości wynosiło 90 km/h, miał na liczniku aż 153 km/h. 24-latek został ukarany przez policjantów mandatem w kwocie 4000 zł i 14 punktów karnych, w związku z tym, że popełnił to wykroczenie w ramach recydywy.

Dotkliwą karę finansową w postaci mandatów karnych otrzymał również motocyklista. Kierujący Suzuki jechał w Moderówce z prędkością 115 km/h. Dodatkowo wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze ukarali go mandatami na łączną kwotę 3500 zł i 29 punktami karnymi.

