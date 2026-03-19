39-latek z korupcyjnymi zarzutami Data publikacji 19.03.2026 Wydział do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej inspektora do spraw Dróg i Mostów w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Nisku oraz udzielania mu korzyści majątkowych. 39-latek usłyszał zarzuty korupcyjne.

Funkcjonariusze w ramach toczącego się śledztwa zgromadzili materiał wskazujący na fakt, że 39-letni Inspektor do spraw Dróg i Mostów w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta w Nisku mógł przyjmować korzyści majątkowe związane z wykonywanymi czynnościami służbowymi na zajmowanym stanowisku.

Inspektor z uwagi na zajmowane stanowisko nie mógł oficjalnie brać udziału w przetargach i zapytaniach ofertowych organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Nisko, kierowanych do branżowych podmiotów na wykonanie konkretnych projektów, jednakże zgromadzony materiał potwierdził pierwotne przypuszczenia, że 39-letni urzędnik, wykorzystując swoją pozycję, przekazywał zaprzyjaźnionym podmiotom informacje odnośnie zbliżających się przetargów lub innych inwestycji projektowych na terenie gminy, a w zamian za to, po wygranym przez ten podmiot przetargu brał udział w jego realizacji wykonując projekty, a finalnie otrzymywał korzyści majątkowe od wykonawców robót.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie, realizując wydane przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu postanowienia, 10 marca 2026 roku zatrzymali 39-letniego Inspektora. Po przeprowadzeniu czynności w miejscu zatrudnienia mężczyzny oraz przeszukaniach w miejscu jego zamieszkania, zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty korupcyjne, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Tego samego dnia funkcjonariusze KWP w Rzeszowie dokonali zatrzymania jednego z przedsiębiorców, który brał czynny udział w opisywanym procederze korupcyjnym. 44-latek został zatrzymany na terenie powiatu rzeszowskiego, następnie również został przewieziony do Prokuratury w Tarnobrzegu, gdzie usłyszał zarzuty korupcyjne.

Obaj mężczyźni, po przeprowadzeniu czynności procesowych z ich udziałem zostali zwolnieni. Wobec podejrzanego 39-latka, Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi w postanowieniu osobami, poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 zł, zakazu wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta i Gminy Nisko oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Z kolei wobec 45-latka, Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi w postanowieniu osobami i poręczenie majątkowe także w wysokości 50 000 zł.