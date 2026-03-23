Policyjny Black Hawk nad Bieszczadami - kontrterroryści w akcji Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj W wymagającym, górskim terenie Bieszczad przeprowadzono przedsięwzięcie szkoleniowe z zakresu taktyki działań bojowych oraz wsparcia działań ratowniczych z wykorzystaniem technik wysokościowych, specjalistycznego sprzętu, w tym statku powietrznego zorganizowane przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. W szkoleniu udział wzięła załoga wraz ze śmigłowcem S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, policjanci Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z różnych regionów kraju, w tym z Rzeszowa, a także przedstawiciele innych służb mundurowych i ratowniczych.

Ćwiczenia odbyły się na terenie powiatów bieszczadzkiego i leskiego. W działaniach uczestniczyli kontrterroryści z Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Bydgoszczy, Gdańska, funkcjonariusze Straży Granicznej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zróżnicowane ukształtowanie terenu Bieszczad stworzyło realistyczne warunki do realizacji scenariuszy wymagających precyzji, doświadczenia i ścisłej koordynacji.



Główny nacisk położono na działania wysokościowe, w tym zjazdy i desanty linowe, przemieszczanie się w trudnym terenie oraz ewakuację osób z miejsc trudno dostępnych. W ramach wspólnych epizodów z GOPR i PSP doskonalono również procedury ratownicze na lądzie, koncentrując się na szybkości reakcji oraz bezpiecznym transporcie poszkodowanych.



Istotnym elementem ćwiczeń były działania taktyczne z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Załoga realizowała desanty z powietrza, zapewniała wsparcie operacyjne oraz wykonywała loty w wymagających warunkach terenowych. Pozwoliło to na wierne odwzorowanie sytuacji kryzysowych, wymagających dynamicznych decyzji i ścisłej współpracy zespołów operujących zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.



Organizacja tego typu ćwiczeń w Bieszczadach ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. To obszar rozległy, wymagający i jednocześnie popularny wśród turystów. Wspólne szkolenia służb podnoszą poziom przygotowania do działań w sytuacjach zagrożenia oraz wzmacniają współpracę między Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną i GOPR. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest doskonalenie procedur, które w realnych sytuacjach mają kluczowe znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonych działań.