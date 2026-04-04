Nowoczesny dron podwodny już w służbie! Data publikacji 04.04.2026 Powrót Drukuj Podkarpaccy kontrterroryści wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu obsługi nowoczesnego podwodnego drona. Szkolenie odbyło się na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego. Zaawansowany technologicznie sprzęt został zakupiony w minionym roku, a jego wartość wyniosła blisko 100 tys. złotych.

Podkarpaccy policjanci systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i rozwijają zdolności do skutecznego realizowania działań w trudnych warunkach poprzez wprowadzanie do użytku nowoczesnych urządzeń. Jednym z najnowszych nabytków jest podwodny dron, który będzie wykorzystywany do działań poszukiwawczych.

Nowoczesne, a zarazem zaawansowane technologicznie urządzenie przeznaczone do prowadzenia działań pod powierzchnią wody zostało zakupione końcem minionego roku, a jego wartość wyniosła blisko 100 tys. złotych. Zakup podwodnego drona stanowi istotne wzmocnienie potencjału podkarpackich funkcjonariuszy. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w regionie, gdzie znajdują się duże akweny, a jednymi z największych są Zalew Soliński i Jezioro Tarnobrzeskie.

Nowy dron trafił na wyposażenie podkarpackich kontrterrorystów, którzy w czwartek na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego, szkolili się z obsługi i testowali jego możliwości w rzeczywistych warunkach. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Wzięli w nim udział - Zastępca Komendata Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Stępka, funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Rzeszowa i Kielc oraz przedstawiciele firmy, gdzie został zakupiony sprzęt, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu odbsługi i użytkowania podwodnego drona.

Dron podwodny to urządzenie wyposażone w wysokiej jakości kamery, oświetlenie oraz systemy umożliwiające pracę w trudnych warunkach środowiskowych na głębokościach nawet do 300 metrów. Pozwala on na szybkie i precyzyjne przeszukiwanie zbiorników wodnych bez konieczności natychmiastowego angażowania nurków, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo prowadzonych działań.

Nowoczesne technologie stają się nieodzownym elementem pracy funkcjonariuszy i pozwalają na szybkie reagowanie oraz skuteczne prowadzenie akcji. Nowy dron w podkarpackiej Policji niewątpliwie wpłynie na zwiększenie efektywności prowadzonych działań i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu