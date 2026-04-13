Ćwiczenia kontrterrorystów w galerii handlowej. Symulacja zdarzenia typu „Active Shooter” Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Dynamiczne działania szturmowe, szybka neutralizacja zagrożenia oraz ewakuacja osób z obiektu - tak wyglądały ubiegłotygodniowe ćwiczenia kontrterrorystyczne przeprowadzone w jednej z galerii handlowych. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, wspierani przez kontrterrorystów z Krakowa, Kielc i Lublina, a także studenci pełniący rolę pozorantów. Scenariusz oparty był na zdarzeniu typu „Active Shooter”.

W ubiegłym tygodniu na terenie jednej z galerii handlowych przeprowadzono specjalistyczne ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów. Ich głównym założeniem było doskonalenie procedur reagowania na zdarzenie typu „Active Shooter”, czyli sytuację z udziałem aktywnego napastnika.



W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, wspierani przez kontrterrorystów z Krakowa, Kielc oraz Lublina. Wspólne ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie skuteczności współdziałania policyjnych pododdziałów oraz wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia działań bojowych w obiektach użyteczności publicznej.



Scenariusz zakładał obecność uzbrojonych napastników na terenie galerii handlowej. Zdarzenie miało charakter „Active Shooter”, co oznacza konieczność natychmiastowej reakcji i jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do neutralizacji zagrożenia. Funkcjonariusze, po rozpoznaniu sytuacji i analizie obiektu, przystąpili do działań taktycznych, których priorytetem było odnalezienie napastników oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w budynku.



W rolę pozorantów wcielili się studenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, którzy w ramach zajęć dydaktycznych odgrywali osoby poszkodowane oraz świadków zdarzenia. Pozwoliło to na odtworzenie realnych warunków zdarzenia oraz obserwacja reakcji uczestników w sytuacji kryzysowej.



Podczas ćwiczeń kontrterroryści doskonalili również procedury ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy osobom rannym. Tego typu szkolenia są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu gotowości oraz skuteczności działań w przypadku realnych zdarzeń o charakterze terrorystycznym.