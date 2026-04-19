Wodniacy z Podkarpacia doskonalili swoje umiejętności z wykorzystaniem nowego sprzętu Data publikacji 19.04.2026 Powrót Drukuj Podkarpaccy policjanci wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu bezpiecznego i efektywnego wykorzystania skuterów wodnych w służbie. Doskonalenie zawodowe, zorganizowane przez Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, odbyło się nad Jeziorem Solińskim. Podczas ćwiczeń wodniacy doskonalili m.in. techniki precyzyjnego manewrowania nowoczesnym sprzętem, a także prowadzenia działań interwencyjnych i ratowniczych.

Gwarancją skuteczności działań związanych z bezpieczeństwem na akwenach jest połączenie wysokich kompetencji funkcjonariuszy oraz dostępu do nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Te elementy pozwalają na szybką i sprawną reakcję w sytuacjach zagrożenia. Dlatego przed nadchodzącym sezonem letnim na Jeziorze Solińskim odbyło się doskonalenie zawodowe z zakresu taktycznego i bezpiecznego wykorzystania skuterów wodnych i łodzi.

W przedsięwzięciu udział wzięli mł. insp. Piotr Stępka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, kom. Kamil Wawro Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, kom. Mariusz Jajuga p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, nadkom. Marcin Kijowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lesku oraz nadkom. Jerzy Lis Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu, Komendant Wojewódzki Straży Rybackiej Paweł Michałek, a także ratownicy z Wodnego Pogotowia Ratunkowego z Nowego Targu oraz przedstawiciele firmy, gdzie zostały zakupione skutery.

Szkolenie składało się z dwóch etapów. W części teoretycznej zostały omówione podstawy prawne podejmowanych interwencji oraz przeprowadzono szczegółową analizę ryzyka związanego z dynamicznym przemieszczaniem się na akwenach. Przedstawiono także budowę i zasady eksploatacji skuterów wodnych, kładąc szczególny nacisk na codzienną obsługę techniczną i diagnostykę, co pozwala na utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do działań.

​Część praktyczna, to intensywne ćwiczenia na wodzie z wykorzystaniem czterech nowoczesnych skuterów Kawasaki Jet Ski 160 LX-S, które trafiły do podkarpackich policjantów. Dwa z nich będą wykorzystywane na Jeziorze Solińskim, dwa kolejne na Jeziorze Tarnobrzeskim.

Skutery wodne posiadają chłodzony wodą rzędowy silnik czterocylindrowy o pojemności 1500 cm3 i 160 KM. Skutery wyposażone są m.in. w światła LED wbudowane w zderzak, dzięki czemu poprawiają widoczność podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dodatkowo posiadają kamery cofania, zamontowane za tylnym siedzeniem, które zapewnią sternikowi dodatkowy widok do tyłu, zwłaszcza w przypadku transportowania osób poszkodowanych lub podczas manewrowania oraz co ważne platformę ratowniczą tzw. rescue sled.

Wartość jednego skutera wodnego z przyczepą to koszt blisko 145 tysięcy złotych. Pozyskane środki na ich zakup pochodzą z budżetu Policji.

Funkcjonariusze pod okiem instruktorów doskonalili techniki precyzyjnego manewrowania w zróżnicowanych warunkach pogodowych, techniki podejścia do innych jednostek pływających oraz procedury zatrzymywania i kontroli. Bardzo ważnym elementem były ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznych platform ratowniczych tzw. rescue sled. Mundurowi trenowali szybkie podejmowanie osób poszkodowanych z wody oraz ich bezpieczny transport na brzeg, symulując sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Podczas szkolenia wykorzystywano również 3 łodzie asekuracyjne, w tym Parkera 650 - najnowszą łódź, która jako jedna z 4 w Polsce, została przekazana przez KGP, do dyspozycji podkarpackich wodniaków.

Parker 650 wyposażony jest w benzynowy silnik Merkury Verado 200 XL o mocy blisko 196 koni mechanicznych, a jego wartość to blisko 500 tysięcy złotych.

Systematyczne podnoszenie umiejętności funkcjonariuszy oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzętu bezpośrednio wpływa na skuteczność podejmowanych działań. Przekłada się to na gotowość do zdecydowanego reagowania na wszelkie zagrożenia oraz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodami naszego regionu.

W organizację przedsięwzięcia włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Rzeszowie.