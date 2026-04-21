Areszt tymczasowy dla agresywnego sąsiada Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Głogowa Małopolskiego zatrzymali mężczyznę, który umyślnie zniszczył własność swojego sąsiada. 57-latek celowo podpalił ozdobne tuje. Ogień, który szybko się rozprzestrzenił, objął także ścianę budynku gospodarczego. Straty powstałe w wyniku celowego podpalenia oszacowano na 10 tysięcy złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał także zarzut znieważenia pokrzywdzonego oraz groźby bezprawnej kierowanej w stosunku do innej osoby. Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo go aresztował na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło 13 kwietnia br. Pokrzywdzony 46-latek, na swojej posesji wykonywał prace ogrodowe. W pewnej chwili usłyszał swojego sąsiada, który zaczął go wyzywać i ubliżać mu. Mężczyzna nie reagował na kierowane pod jego adresem obelgi, ponieważ nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Agresywny sąsiad w ten sposób zwracał się nie tylko do niego. Słowa groźby bezprawnej kierował do innych sąsiadów, o czym zawiadomieni byli policjanci z komisariatu.

W pewnej chwili, 46-latek usłyszał charakterystyczny odgłos palącego się drzewa. Kiedy wyjrzał zobaczył, że ozdobne tuje, które rosły na jego działce, od strony agresywnego mężczyzny, palą się. 57-latek stał na swoje działce, a w ręce trzymał palnik, którym podpalił drzewa.

W efekcie umyślnego działania 57-latka spaleniu uległo łącznie 29 drzew o wysokości 3 metrów. Spaleniu uległa także siatka ogrodzeniowa oraz nadpalona została ściana budynku gospodarczego wraz z rynną i podbitką. Straty pokrzywdzony oszacował na 10 tys. złotych. Na szczęście wezwani na miejsce strażacy w porę opanowali ogień.

57-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.

Zgromadzony materiał dowodowy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Zatrzymanemu przedstawiono łącznie trzy zarzuty. Dwa dotyczyły przestępstwa popełnionego na szkodę 46-latka tj. umyślnego uszkodzenia mienia oraz znieważenia go. Trzeci - przestępstwa groźby karalnej na szkodę innej osoby. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo aresztował 57-latka za okres 3 miesięcy.

O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Film Film: archiwum prywatne Opis filmu: Film przedstawia gospodarstwo, po lewej stronie budynki, zaparkowany samochód. Po prawej drzewa tuje, które się palą.