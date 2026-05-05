Ćwiczenia wysokościowe z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca Black Hawk Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, każdego dnia, podejmują działania, które wymagają szybkich decyzji i zdecydowanych reakcji. Cykliczne szkolenia pomagają wypracować umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w realnych warunkach. W ostatnich dniach, podkarpaccy kontrterroryści brali udział w ćwiczeniach wysokościowych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk.

Pod koniec kwietnia 2026 roku funkcjonariusze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wzięli udział w czterodniowym specjalistycznym szkoleniu wysokościowym z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca Black Hawk. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez podkarpackich kontrterrorystów, a jego głównym celem było doskonalenie umiejętności oraz zgranie zespołów w działaniach bojowych i ratowniczych w trudno dostępnym terenie.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Rzeszowa, Łodzi, Kielc, Radomia i Katowic, załoga wraz ze śmigłowcem S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, a także funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Granicznej z Oddziału Bieszczadzkiego i Karpackiego oraz żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Łącznie przeszkolono kilkudziesięciu uczestników.

Program szkolenia obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W pierwszym dniu omówiono zagadnienia prawne, zasady bezpieczeństwa oraz zaprezentowano wyposażenie indywidualne i zespołowe wykorzystywane podczas działań z użyciem śmigłowca.

Kolejne dni poświęcone były intensywnym ćwiczeniom praktycznym realizowanym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz w rejonie Hadykówki. Funkcjonariusze wykonywali zadania związane z desantem z przyziemienia i zawisu, wykorzystaniem lin osobistych oraz technik szybkiej liny (fast rope). Ćwiczenia obejmowały także działania w terenie, w pełnym wyposażeniu bojowym, co pozwoliło na wierne odwzorowanie realnych warunków.

Ostatni dzień szkolenia przeznaczony był na podsumowanie zdobytej wiedzy, analizę przeprowadzonych działań oraz sprawdzenie sprzętu wysokościowego wykorzystywanego przez uczestników. Był to również czas na wymianę doświadczeń.

Zrealizowane szkolenie stanowi istotny element podnoszenia gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz zaangażowaniu uczestników możliwe było skuteczne doskonalenie procedur, które w przyszłości mogą mieć kluczowe znaczenie dla ratowania życia i zdrowia.