Podkarpaccy „łowcy głów” zatrzymali w Niemczech handlarza narkotyków Powrót Drukuj Ścisła współpraca funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie z europejską siecią współpracy policyjnej ENFAST doprowadziła do zatrzymania przestępcy poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości na terenie Niemiec. 42-letni mieszkaniec Tarnobrzega był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za przestępstwa narkotykowe. 23 kwietnia 2026 roku została sfinalizowana jego ekstradycja do Polski.

Zasądzona kara 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności to efekt bogatej historii kryminalnej 42-latka. Mężczyzna odpowiadał za posiadanie znacznych ilości zakazanych substancji, ich uprawę oraz handel. Wyjątkowo wysoki wyrok jasno wskazuje na duży ciężar gatunkowy jego przewinień. Chcąc uniknąć odpowiedzialności 42-latek zdecydował się na ucieczkę z kraju.

Odnalezieniem poszukiwanego zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej oraz wnikliwej analizie materiałów sprawy, policjanci ustalili, że 42-latek przebywa w jednej z niemieckich miejscowości. W sprawę natychmiast zaangażowano sieć ENFAST, co umożliwiło błyskawiczną wymianę informacji z niemieckimi partnerami. Finałem działań było wytypowanie dokładnego miejsca pobytu poszukiwanego i jego zatrzymanie. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy i nie spodziewał się, że polscy policjanci zdołają namierzyć go na terenie Niemiec.

Zatrzymanie to jednak nie koniec. Zgodnie z procedurą, wobec 42-latka wszczęto proces ekstradycyjny. 23 kwietnia 2026 roku mężczyzna został przekazany stronie polskiej, co ostatecznie zakończyło jego ucieczkę przed sprawiedliwością. Najbliższe lata spędzi w zakładzie karnym.

Czym jest ENFAST?

ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) to europejska sieć zespołów policyjnych zajmujących się poszukiwaniem i zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców ukrywających się na terytorium Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Umożliwia ona bezpośrednią i szybką wymianę informacji pomiędzy policjantami poszczególnych krajów, co znacznie przyspiesza identyfikację i lokalizację osób poszukiwanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

