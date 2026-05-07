Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „GAMRAT 2026" w Jaśle Data publikacji 07.05.2026

28 kwietnia na terenie Zakładu Produkcji Specjalnej „GAMRAT" na ul. Mickiewicza w Jaśle, odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe, w których udział wzięły służby mundurowe i ratunkowe. Ich celem było doskonalenie współdziałania służb w sytuacji zagrożenia o charakterze dywersyjnym z uwzględnieniem elementów zagrożeń CBRNE.

Scenariusz ćwiczenia zakładał wtargnięcie uzbrojonych sprawców na teren zakładu, przejęcie pojazdu wraz z pracownikami, a następnie przemieszczenie się w rejon jednego z obiektów produkcyjnych. W trakcie zdarzenia doszło do użycia broni palnej, postrzelenia pracownika ochrony oraz powstania sytuacji zakładniczej. Dodatkowo, w wyniku działań sprawców, doszło do wybuchu o ograniczonej skali oraz powstania pożaru, co wygenerowało kolejne zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie zakładu.

W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, przy wsparciu policjantów z Komend Powiatowych Policji w Dębicy i Strzyżowie. W ćwiczeniu udział wzięli również funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji KWP w Rzeszowie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Rzeszowie.

Współdziałanie służb obejmowało także Państwową Straż Pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Istotnym elementem ćwiczenia było doskonalenie współpracy pomiędzy służbami w warunkach dynamicznie rozwijającej się sytuacji oraz prowadzenie działań w obiekcie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono procedury reagowania na zdarzenia o wysokim stopniu ryzyka, organizację działań w sytuacji zakładniczej oraz koordynację działań ratowniczych, gaśniczych i porządkowych. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założonym scenariuszem. Uczestnicy wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem, a współdziałanie wszystkich służb zostało ocenione pozytywnie.

Tego typu przedsięwzięcia stanowią istotny element przygotowania służb do reagowania na realne zagrożenia oraz pozwalają na bieżące doskonalenie procedur i współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

Foto/Wideo: Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie