Podkarpaccy policjanci ruchu drogowego doskonalili technikę jazdy radiowozem

Podkarpaccy policjanci ruchu drogowego doskonalili swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego i skutecznego prowadzenia radiowozów podczas specjalistycznego szkolenia zorganizowanego w dniach 13-15 maja 2026 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Krośnie, we współpracy z jego kadrą instruktorską. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę na drogach województwa podkarpackiego.

Policjantów przywitali Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie - Ryszard Siepietowski oraz Zastępca Dyrektora - Dorota Chilik, którzy zwrócili uwagę na istotę systematycznego doskonalenia umiejętności kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Przebieg szkolenia był koordynowany przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie mł. insp. Roberta Marszałka oraz podkom. Sławomira Mastaja, którzy czuwali nad prawidłową realizacją programu zajęć.

Zajęcia miały na celu doskonalenie praktycznych umiejętności kierowania pojazdami służbowymi w zróżnicowanych warunkach drogowych. Program obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, ukierunkowaną na doskonalenie techniki jazdy oraz prawidłowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia.

W trakcie ćwiczeń policjanci doskonalili m.in. technikę pokonywania zakrętów, hamowanie awaryjne oraz reakcję na nagłe i nieprzewidziane zdarzenia na drodze. Istotnym elementem szkolenia było również panowanie nad pojazdem w warunkach ograniczonej przyczepności nawierzchni, co ma kluczowe znaczenie w codziennej służbie ruchu drogowego.

Praktyczna część szkolenia realizowana była z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych, używanych przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby. Ćwiczenia odbywały się pod nadzorem doświadczonych instruktorów, którzy na bieżąco korygowali technikę jazdy oraz omawiali prawidłowe sposoby reagowania w dynamicznych sytuacjach drogowych.

Regularne doskonalenie techniki jazdy stanowi istotny element przygotowania policjantów do realizacji zadań służbowych, wpływając bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.