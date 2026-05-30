Funkcjonariusze uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu Data publikacji 30.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym siłowego uzyskiwania dostępu do pomieszczeń zamkniętych. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie funkcjonariuszy do szybkiego reagowania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

W minioną środę odbyło się szkolenie z zakresu wejść siłowych do pomieszczeń metodą mechaniczną i balistyczną. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, w tym policjanci z Plutonu Wsparcia Taktycznego, a także żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Baterii Rozpoznania Artyleryjskiego XVIII Brygady Artylerii, funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczeia Działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Graniczej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadorzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Krakowa i Lublina. Zajęcia przeprowadzili doświadczeni instruktorzy. Celem szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań w sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie lub życie ludzi poprzez siłowe uzyskiwanie dostępu do pomieszczeń zamkniętych.

W trakcie pierwszej części zajęć na terenie ośrodka szkoleniowego w miejscowości Huta Przedborska, policjanci doskonalili techniki pracy ze specjalistycznym sprzętem oraz urządzeniami hydraulicznymi. Funkcjonariusze ćwiczyli skuteczne i kontrolowane pokonywanie przeszkód, umożliwiające sprawne wejście do pomieszczeń zamkniętych. Instruktorzy zwracali szczególną uwagę na precyzję, bezpieczeństwo oraz szybkość działania funkcjonariuszy.

Druga część szkolenia odbyła się na terenie strzelnicy w Mielcu, gdzie funkcjonariusze doskonalili technikę pokonywania barier technicznych metodą balistyczną z użyciem strzelb gładkolufowych.

Doskonalenie tego typu technik pozwala funkcjonariuszom skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy, jak i osób potrzebujących pomocy.