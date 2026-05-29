Policjanci ustalili i zatrzymali siedmiu mężczyzn, którzy pobili ochroniarza Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Jarosławscy kryminalni ustalili tożsamość i zatrzymali siedmiu mężczyzn podejrzanych o pobicie ochroniarza. Do zdarzenia doszło początkiem maja br. na terenie ośrodka GOWIR w Radawie. Sprawcy zaatakowali 47-latka, użyli wobec niego przemocy fizycznej, a także pałki oraz gazu pieprzowego. Po ataku oddali się z miejsca zdarzenia. Zatrzymani, 16-latek, trzech 22-latków, 32 latek, 40 i 43-latek usłyszeli już zarzuty. Prokurator zastosował wobec czterech z nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, obowiązku pozostawania w miejscu zamieszkania oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec 43-latka i 32-latka sąd zastosował tymczasowy areszt.

Fot. KPP Jarosław

Do zdarzenia doszło 2 maja br. około godz. 21 na terenie ośrodka GOWIR w Radawie, podczas zorganizowanej imprezy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kilku mężczyzn zaatakowało 47-letniego ochroniarza. Sprawcy użyli wobec niego przemocy fizycznej, a także pałki oraz gazu pieprzowego, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

Ustaleniem i poszukiwaniem podejrzanych, zajęli się jarosławscy kryminalni. Czynności przeprowadzone przez policjantów, w tym analiza zapisu nagrań monitoringu, doprowadziły do ustalenia siedmiu osób mających związek z tym zdarzeniem. Do działań związanych z ich zatrzymaniem włączyli się funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie.

Sprawcami okazali się 16-letni mieszkaniec Radymna, dwóch 22-letnich mieszkańców Jarosławia, 22-letni mieszkaniec gminy Jarosław, 32-letni mieszkaniec gminy Roźwienica oraz 40 i 43-letni mieszkańcy Jarosławia.

Dorośli mężczyźni trafili do policyjnej izby zatrzymań.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Dodatkowo 22-letni mieszkaniec gminy Jarosław i 22-letni mieszkaniec Jarosławia odpowiedzą za posiadanie marihuany, 43-latek za posiadanie zabronionych substancji, a 32-latek za posiadanie mefedronu.

Wobec trzech 22-latków i 40-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania jak też zakazu opuszczania kraju. Tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, Sąd Rejonowy w Jarosławiu zastosował wobec 43 i 32-latka.

16-latek za swoje postępowanie odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

O dalszym losie sprawców zadecyduje teraz sąd, który przy wymierzaniu kary uwzględni chuligański charakter czynu.

Film Policjanci ustalili i zatrzymali siedmiu mężczyzn, którzy pobili ochroniarza WIDEO Opis filmu: Policyjna gwiazda z napisem POLICJA JAROSŁAW. Ujęcie pierwsze - policjanci prowadzą zatrzymanego korytarzem. Ujęcie drugie - policjanci prowadzą drugiego zatrzymanego korytarzem. Ujęcie trzecie - policjanci prowadzą trzeciego zatrzymanego korytarzem i wychodzą z nim na parking przed budynkiem. Ujęcie kolejne - policjanci stoją obok radiowozu, drzwi pojazdu są zakratowane, wewnątrz siedzi zatrzymany. Wszystkie osoby mają zamazane twarze. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci ustalili i zatrzymali siedmiu mężczyzn, którzy pobili ochroniarza WIDEO (format mp4 - rozmiar 3.26 MB)