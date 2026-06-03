"Wiosna na sportowo" - funkcjonariusze wsparli akcję charytatywną Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie włączyli się w wirtualną akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Wydział Prezydialny Gabinetu KGP oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Sportu w Policji.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wspólnie z Wydziałem Prezydialnym Gabinetu KGP oraz Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Sportu w Policji, w dniach od 15 maja do 15 czerwca br., po raz kolejny zorganizowali wirtualną akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz integracja, a także wsparcie podopiecznych Fundacji.

Założeniem akcji jest pokonanie dowolnego dystansu w czasie minimum 30 minut w dowolnej formie m.in. biegu, spaceru, czy jazdy na rowerze.

W to przedsięwzięcie włączyli się także podkarpaccy funkcjonariusze. Wczoraj przed południem, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Zaczerniu uczestnicy przebiegli wyznaczony dystans.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego propagowania zdrowego trybu życia oraz niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują!

Więcej informacji na temat akcji "Wiosna na sportowo" w załączonym regulaminie.