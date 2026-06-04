Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze na Jeziorze Solińskim Data publikacji 04.06.2026 Powrót Drukuj Lescy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz innymi służbami, prowadzą działania związane z wydobyciem ciała mężczyzny, który we wtorek wieczorem wskoczył do Jeziora Solińskiego. Do działań wykorzystano specjalistyczny sprzęt m.in. podwodnego drona, który zlokalizował ciało poszukiwanego mężczyzny znajdujące się na znacznej głębokości. Obecnie prowadzone są czynności związane z przygotowaniem akcji wydobycia ciała mężczyzny.

We wtorek około godz. 19, otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który z korony zapory, miał wskoczyć do Jeziora Solińskiego. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lesku, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników WOPR.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła się akcja poszukiwawczo-ratownicza, która była prowadzona zarówno z lądu, jak i z wody. Do działań zostali skierowani także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Kluczową rolę w prowadzonych działaniach odegrał specjalistyczny podwodny dron, jakim dysponują policjanci z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Dzięki niemu funkcjonariusze zlokalizowali ciało poszukiwanego mężczyzny znajdujące się na znacznej głębokości. Warunki panujące pod wodą uniemożliwiają przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania, dlatego wykorzystanie nowoczesnej technologii było niezbędne do realizacji zadania. Nowoczesny sprzęt umożliwił dokładne sprawdzenie dna zbiornika oraz prowadzenie działań na znacznych głębokościach, niedostępnych dla standardowych metod poszukiwawczych.



Ze względu na trudne warunki panujące w akwenie oraz znaczną głębokość, obecnie policjanci prowadzą czynności związane z przygotowaniem akcji wydobycia ciała. Działania przebiegają sprawnie dzięki bardzo dobrej współpracy z Dyrekcją Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.



To kolejny przykład, jak zaangażowanie funkcjonariuszy, doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt pozwalają skutecznie realizować nawet najbardziej wymagające działania poszukiwawcze.

Działania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesku.