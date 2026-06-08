Jechał motocyklem na jednym kole - stracił prawo jazdy Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Ze zdecydowaną reakcją policjantów spotkał się mieszkaniec powiatu przemyskiego, który jechał motocyklem na jednym kole. Za brawurową jazdę mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące, otrzymał mandat w kwocie 1500 zł i 10 punktów karnych.

W czwartek przed godz. 19, policjanci ruchu drogowego z przemyskiej komendy zauważyli mężczyznę, który jechał motocyklem marki Kawasaki, na jednym kole. Kierujący jednośladem stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników drogi.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej brawurowo jadącego motocyklistę. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Przypominamy i apelujemy do kierowców - brawurowa i niebezpieczna jazda może doprowadzić do tragedii. Osoby, które lekceważą przepisy traktując drogi publiczne jak tor wyścigowy muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami.

Dla przypomnienia!

Od 3 marca 2026 roku w Polsce jazda na jednym kole po drogach publicznych, w strefach zamieszkania i ruchu jest wprost zabroniona. Grozi za to mandat od 1500 do nawet 5000 złotych, utrata prawa jazdy na 3 miesiące oraz możliwe wyższe składki ubezpieczeniowe. Nowy przepisy dotyczą artykułu 86c Kodeksu wykroczeń, który mówi o surowych karach za celowe oderwanie koła od nawierzchni. Grozi za to:

Minimum 1500 zł grzywny za samo naruszenie (uniesienie koła).

Minimum 2500 zł grzywny w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

Należy tu zaznaczyć, że nowe przepisy traktują jazdę na jednym kole analogicznie do driftu - jako celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg lub utratę kontroli. Przepis ten obowiązuje na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu.