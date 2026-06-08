Areszt tymczasowy dla sprawcy rozboju na stacji paliw Data publikacji 08.06.2026 Powrót Drukuj Tarnobrzescy policjanci zatrzymali 43-latka, który przyszedł na jedną ze stacji paliw w miejscowości Stale i przy użyciu młotka groził pracownikowi. Mężczyzna, w obawie o własne bezpieczeństwo, wydał agresorowi ponad 4 tysiące złotych i papierosy. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, sprawca rozboju nie uniknie odpowiedzialności.

W miniony czwartek, do budynku stacji paliw w miejscowości Stale wszedł mężczyzna, który w ręku trzymał młotek ukryty w czarnym worku. Po wejściu do środka wyjął narzędzie, a następnie uderzył nim w ladę sklepową, uszkadzając jej element. Po chwili zaczął grozić personelowi. W pewnym momencie, pracownica stacji będąc świadkiem tej sytuacji, wybiegła na zewnątrz próbując wezwać pomoc. W tym czasie, pracownik stacji, w obawie o swoje bezpieczeństwo wydał sprawcy gotówkę w kwocie 4070 złotych. Następnie mężczyzna zażądał jeszcze wydania paczki papierosów, a z regału wziął butelkę alkoholu, po czym oddalił się z miejsca. W wyniku zaistniałego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policyjne patrole m.in. funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz przewodnika z psem służbowym. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeanalizowali zapis monitoringu i podjęli działania zmierzające do ustalenia kierunku ucieczki sprawcy.

W toku prowadzonych czynności, w kompleksie leśnym, funkcjonariusze znaleźli rower, którym poruszał się sprawca, a także porzucone elementy odzieży oraz narzędzie wykorzystane do przestępstwa. Dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i skutecznej współpracy policjantów sprawca został zatrzymany. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego.

Podczas zatrzymania 43-latek posiadał przy sobie pieniądze pochodzące z przestępstwa oraz skradzione papierosy.

Funkcjonariusze odzyskali całość utraconych środków finansowych w kwocie 4070 złotych. Zabezpieczono również pozostałe przedmioty mające związek ze sprawą. 43-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat pozbawiania wolności.