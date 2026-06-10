Kolejny poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w rękach policjantów Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali mężczyznę, za którym został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mieszkaniec Krosna był poszukiwany przez austriacki sąd, w związku z oszustwami.

fot. KPP Jasło

Końcem maja br. policjanci z jasielskiej drogówki, zatrzymali do kontroli drogowej w Przysiekach kierującego Volkswagenem. W trakcie interwencji okazało się, że siedzący za kierownicą mężczyzna był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania.

47-latek był poszukiwany przez austriacki sąd, w związku z popełnionymi oszustwami, których miał się dopuścić w 2023 roku.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Dzień po interwencji, został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie zostały z nim wykonane dalsze czynności. Następnie decyzją Sądu Okręgowego w Krośnie, wobec poszukiwanego zastosowano dozór, zakaz opuszczania miejsca pobytu oraz kraju.

W ostatnim czasie, to kolejny poszukiwany, który był ścigany ENA i który został zatrzymany przez jasielskich policjantów. Końcem marca br., funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez niemiecki sąd, w związku z przestępstwami na tle seksualnym.

dl

Film Wideo KPP Jasło: Kolejny poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w rękach policjantów Opis filmu: Policjanci prowadzą zatrzymanego do radiowozu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wideo KPP Jasło: Kolejny poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w rękach policjantów (format mp4 - rozmiar 4.45 MB)