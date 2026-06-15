Trzy miesiące aresztu tymczasowego dla 18-letniego „odbieraka” Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa dolnośląskiego. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tzw. „odbieraka”. Od mieszkanki powiatu dębickiego odebrał ponad 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Kryminalni zatrzymali go na terenie Brzeźnicy. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

fot. KPP Dębica

fot. KPP Dębica

fot. KPP Dębica

W minioną środę, do 88-letniej mieszkanki gminy Dębica zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka. Przekazał, że jest sprawcą potrącenie ciężarnej kobiety i potrzebne są pieniądze na „załatwienie sprawy”. Wersję potwierdził kolejny rozmówca, rzekomy policjant. Kobieta uwierzyła przestępcom i przygotowała 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po pieniądze przyszedł mężczyzna, który twierdził, że jest „kurierem” i ma przekazać gotówkę dalej. Kiedy 88-latka przekazała pieniądze zorientowała się, że została oszukana.

Sprawą oszustwa niezwłocznie zajęli się dębiccy policjanci. Efektem ich intensywnej pracy było ustalenie mężczyzny, który brał udział w tym przestępczym procederze. Kryminalni ustalili również jakim pojazdem poruszał się tzw. „odbierak”. Kilkadziesiąt minut później, na terenie Brzeźnicy, funkcjonariusze zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze od mieszkanki powiatu dębickiego. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Funkcjonariusze odzyskali całość przekazanych pieniędzy.

W piątek, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Dębicy, miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.