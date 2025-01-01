Kierowca Audi uciekał, a pasażer wyrzucał przez szybę narkotyki Powrót Drukuj Kierowca Audi uciekał ulicami Jasła, a w tym czasie, jego pasażer wyrzucał z auta narkotyki. Dodatkowo w trakcie przeszukania mieszkania pasażera, przy innym mężczyźnie obecnym podczas tych czynności, funkcjonariusze znaleźli marihuanę i amfetaminę. 27-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Odpowiedzialności nie unikną także 35 i 29-latek. Młodszy z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Starszy odpowie m.in. za ucieczkę oraz za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnienia do kierowania.

6 czerwca br. po godz. 8, policjanci z wydziału ruchu drogowego jasielskiej komendy, na ul. Piłsudskiego w Jaśle zauważyli czarne Audi, które postanowili zatrzymać do kontroli drogowej. Kierujący pojazdem z włączonym kierunkowskazem kontynuował jazdę, nie stosując się do ich poleceń. Kiedy Audi dojechało do skrzyżowania z ul. Towarową, kierowca przyspieszył i przejechał na czerwonym świetle.

W tym momencie stało się jasne, że nie zamierza się zatrzymać i zaczyna uciekać. Policjanci natychmiast podjęli pościg. Audi poruszało się w kierunki miejscowości Wolica, a jego kierowca popełniał inne wykroczenia - m.in. kilkukrotnie nie zastosował się do znaku STOP na przejazdach kolejowych i skrzyżowaniach. Próbował także zmylić funkcjonariuszy sygnalizując kierunkowskazami inny kierunek jazdy.

W trakcie ucieczki, mundurowi informowali dyżurnego oraz inne patrole o aktualnej pozycji oraz o tym, że pasażer Audi, wyrzucał po drodze zawiniątka.

Po kilku minutach kierowca wjechał w zarośla i zaczął uciekać pieszo. Podczas wysiadania z samochodu, uciekinier nie zabezpieczył go przed stoczeniem. Dlatego jeden z policjantów musiał użyć siły mięśni, żeby wyhamować Audi, które uderzyłoby w radiowóz. Kiedy to zrobił, natychmiast pobiegł za kierowcą i po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymał mężczyznę.

W tym czasie drugi z funkcjonariuszy wraz z policjantami z referatu patrolowo-interwencyjnego zatrzymał pasażera, który również próbował uciekać pieszo.

Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany.

Następnie, wspólnie z pasażerem, funkcjonariusze pojechali w miejsca, gdzie wyrzucał zawiniątka podczas pościgu. Tam ujawnili woreczki z amfetaminą oraz marihuaną.

35 i 29-latek zostali doprowadzeni do jasielskiej komendy, jednak dla policjantów nie był to koniec tej interwencji.

Policjanci pojechali do mieszkania pasażera, aby sprawdzić, czy nie posiada innych substancji zabronionych. Tam przebywał 27-latek. Policjanci podczas przeszukania znaleźli przy mężczyźnie marihuanę i amfetaminę o łącznej wadze blisko 80 gramów, wagę elektroniczną, kilkadziesiąt woreczków strunowych oraz pieniądze w kwocie 4 tys. złotych.

W związku z tym, 27-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Wobec niego Sąd Rejonowy w Jaśle zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Odpowiedzialności nie unikną także 35 i 29-latek. Młodszy z nich odpowie za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Z kolei starszy odpowie przed sądem za ucieczkę, prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc pod wpływem środka odurzającego oraz za prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania. Ponadto nie uniknie konsekwencji za szereg popełnionych wykroczeń podczas ucieczki.

dl

fot. KPP Jasło

fot. KPP Jasło

fot. KPP Jasło

fot. KPP Jasło