Podziękowania dla policjantów za wyjątkową pomoc Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Są zdarzenia, w których szybka reakcja, opanowanie i profesjonalizm mogą mieć ogromne znaczenie. Do takiego zdarzenia doszło, gdy policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej udzielili pomocy rodzącej kobiecie, zapewniając jej bezpieczny i sprawny przejazd do placówki medycznej. Kilka dni później, do komendy miejskie trafił mail. Wdzięczny mężczyzna, podziękował funkcjonariuszom za okazaną pomoc.

Zdjęcie KMP

Niecodzienna sytuacja spotkała policjantów, którzy jechali na piknik organizowany w jednym z rzeszowskich przedszkoli. W trakcie przejazdu funkcjonariusze zostali poproszeni o pomoc. Mężczyzna w samochodzie przewoził kobietę, która była w zaawansowanej ciąży i odczuwała silne bóle porodowe.

Asp. sztab. Tomasz Surowiak i asp. Joanna Banaś widząc płaczącą kobietę, podjęli decyzje o eskortowaniu samochodu z przyszłą mamą, tak, aby jak najszybciej i bezpiecznie dotarła pod opiekę lekarzy. Policjanci poprosili przyszłego tatę, aby jechał za radiowozem. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych funkcjonariusze wraz z eskortowanym pojazdem, bezpiecznie i na czas dotarli do szpitala. Tam, na kobietę czekała już pomoc medyczna.

Kilka dni później, do komendy miejskie trafił mail. Wdzięczny za okazaną pomoc mężczyzna, podziękował funkcjonariuszom. Jak napisał, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy oraz ludzkie podejście, jakim wykazali się mundurowi, zasługuje na najwyższe uznanie.

Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów, możliwe było sprawne pokonanie trasy w sytuacji wymagającej szczególnie ostrożności i czasu. Zwłaszcza, że cała sytuacja miała miejsce w godzinach dużego natężenia ruchu.