Nowa przestrzeń dla młodych ludzi na Podkarpaciu - w Leżajsku zainaugurowano program "PaT" Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj W Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku odbyło się uroczyste otwarcie programu profilaktycznego "Przyszłość a Ty". To wyjątkowe wydarzenie, może stać się początkiem ważnych i pozytywnych zmian w życiu młodych mieszkańców naszego regionu. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Komendę Główną Policji, a jego nadrzędnym celem jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych oraz wzmacnianie młodzieży w dokonywaniu bezpiecznych i dojrzałych wyborów życiowych. Uroczysta inauguracja programu na terenie województwa podkarpackiego zgromadziła przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, dyrektorów szkół, funkcjonariuszy Policji oraz młodzież.

Program „Przyszłość a Ty”, którego inicjatorem jest Komenda Główna Policji, od wielu lat z powodzeniem realizowany jest w różnych częściach kraju. Do jego realizacji przystąpiła Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, otwierając nowy rozdział działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży na Podkarpaciu.



Wczorajsze wydarzenie rozpoczęło się przywitaniem zaproszonych gości oraz przedstawienia idei tego przedsięwzięcia. W inauguracji projektu uczestniczyli m.in. Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Andrzej Patrzałek, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa oraz twórca programu „Przyszłość a Ty”, inspektor Policji w stanie spoczynku Grzegorz Jach, Koordynator programu „Przyszłość a Ty” w Gabinecie Komendanta Głównego Policji Anna Świątek, komisarz Rafał Rutkowski oraz Adam Kaszyński, I Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Piotr Zych, przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele władz samorządowych, na czele ze Starostą Leżajskim, Zdzisławem Leśko oraz Burmistrzem Leżajska, Krzysztofem Trębaczem. W przedsięwzięciu uczestniczyli również Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, młodszy inspektor Mariusz Stasiak, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, nadkom. Monika Hędrzak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, Wojciech Kostka, Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku, doktor inżynier Zbigniew Trębacz, przedstawiciele oświaty, a także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Koordynator programu Grzegorz Jach, w sposób niezwykle ekspresyjny, pełen pasji i zaangażowania przybliżył jego genezę, cele oraz plan realizacji na terenie województwa podkarpackiego. Słowa prelegenta spotkały się z dużym zainteresowaniem i żywym odbiorem zarówno ze strony młodzieży, jak i dorosłych uczestników wydarzenia.



Program "PaT" to znacznie więcej niż działania profilaktyczne. To nowoczesna filozofia pracy z młodym człowiekiem, oparta na dialogu, partnerstwie i budowaniu odpowiedzialności za własne decyzje. Jego głównym założeniem jest wzmacnianie pozytywnych postaw społecznych, promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie zjawiskom, które stanowią zagrożenie dla młodego pokolenia - takim jak hejt, przemoc rówieśnicza, uzależnienia czy wykluczenie społeczne.



Twórcy programu podkreślają, że młodzież najlepiej uczy się poprzez działanie, dlatego "PaT" stawia na kreatywność, aktywność i zaangażowanie. Warsztaty artystyczne, działania teatralne, muzyczne, społeczne i edukacyjne mają pomóc młodym ludziom odkrywać własne talenty, budować poczucie wartości oraz rozwijać kompetencje niezbędne w dorosłym życiu. To właśnie poprzez twórcze inicjatywy uczestnicy uczą się odpowiedzialności, współpracy i wzajemnego szacunku.



Nie bez znaczenia jest również integracyjny wymiar programu. "PaT" ma łączyć młodych ludzi ponad podziałami, tworzyć przestrzeń do budowania relacji opartych na zaufaniu i wspólnych wartościach. W świecie, w którym coraz częściej obserwujemy osłabienie więzi społecznych, program staje się odpowiedzią na potrzebę wspólnoty, dialogu i wzajemnego wsparcia.



Wczorajsza inauguracja w Leżajsku pokazała, jak wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności mają inicjatywy angażujące młodzież i dające jej realny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Obecność przedstawicieli władz, środowiska oświatowego oraz Policji była wyrazem wspólnej troski o przyszłość młodego pokolenia i potwierdzeniem, że wychowanie, profilaktyka oraz bezpieczeństwo są zadaniami wymagającymi współpracy wielu środowisk.



Rozpoczęcie realizacji programu „Przyszłość a Ty” na Podkarpaciu to ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa świadomego, odpowiedzialnego i otwartego na potrzeby młodych ludzi. To inwestycja w przyszłość regionu, której efekty mogą być widoczne przez wiele kolejnych lat. Wydarzenie stało się symbolem nowego początku - początku drogi, na której młodzi ludzie otrzymają wsparcie, inspirację oraz przestrzeń do rozwijania swoich pasji i talentów. Bo właśnie od nich zależy przyszłość - ich własna, ich społeczności i całego regionu.

Na zakończenie spotkania Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji Na Rzecz Bezpieczeństwa insp. w st. spocz. Grzegorz Jach ogłosił kolejny etap działań w ramach programu "PaT" na terenie woj. podkarpackiego, który odbędzie się na przełomie września i października br.