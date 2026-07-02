16-latek na hulajnodze na al. Piłsudskiego jechał z prędkością 52 km/h Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Nastolatek nie dość, że jechał ulicą, po której nie mógł się poruszać, to jeszcze jechał z prędkością 52 km/h. Ponieważ jednośladem kierował 16-latek, sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Zdjęcie: KMP Rzeszów

W ubiegły czwartek, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, jadąc nieznakowanym radiowozem, na al. Piłsudskiego zwrócili uwagę na jadącego przed nim mężczyznę, który poruszał się hulajnogą elektryczną. Policjanci zmierzyli prędkość, z jaką poruszał się kierujący jednośladem i na ul. Krakowskiej, zatrzymali go do kontroli drogowej.

Jak się okazało hulajnogą elektryczną kierował 16-letni mieszkaniec Rzeszowa. Nastolatek jechał z prędkością 52 km/h, a jednoślad, którym kierował mógł rozpędzić się do prędkości aż 79 km/h. Oznacza to, że jego hulajnoga miała ściągniętą blokadę prędkości. Dodatkowo, 16-latek jechał ulicą, po której nie mógł się poruszać.

W trakcie kontroli nastolatek nie posiadał przy sobie karty rowerowej, która dla osób w jego wieku jest dokumentem uprawniającym do kierowania.

Zgromadzone w tej sprawie materiały, funkcjonariusze prześlą do sądu rodzinnego, który zadecyduje o dalszym losie nastolatka.