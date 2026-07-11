Inauguracja programu „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior” na Podkarpaciu Data publikacji 11.07.2026 Powrót Drukuj W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się inauguracja ogólnopolskiego programu „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior”. Projekt został zainicjowany przez resort sprawiedliwości i Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Senioralnej. Program ma na celu zwiększenie świadomości prawnej osób starszych oraz wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania najczęstszym zagrożeniom na jakie są narażeni.

Jednym z najważniejszych obszarów działań profilaktycznych Policji jest bezpieczeństwo osób starszych narażonych na przestępczą działalność oszustów. Większa aktywność i coraz to nowsze metody działania oszustów sprawiają, że konieczna jest ciągła edukacja i spotkania z seniorami, w ramach przygotowanych dla tej grupy społecznej działań profilaktycznych. Podczas takich wydarzeń można przekazać wiedzę oraz przypomnieć najważniejsze zasady, które pozwalają uniknąć stania się ofiarą przestępstwa.

Wczorajsza inauguracja ministerialnego programu „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior” z udziałem Policji na Podkarpaciu, jest wynikiem porozumienia podpisanego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem Głównym Policji w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania Ministra Sprawiedliwości z zakresu edukacji prawnej. Zgodnie z założeniami, Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za organizację spotkań inauguracyjnych skierowanych do seniorów, realizowanych na terenie 15 województw.

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, Pełnomocniczka Rządu ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Kowal, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Wanda Mende, Pełnomocniczka Wojewody Podkarpackiego do spraw Polityki Senioralnej Renata Butryn, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie Irena Marszałek-Czekierda, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji zaangażowanych w realizację polityki senioralnej oraz komendanci miejscy i powiatowi województwa podkarpackiego.

Wydarzenie obejmowało kilka kluczowych bloków tematycznych, które zostały omówione przez zaproszonych ekspertów i specjalistów. Temat dotyczący "Zabezpieczenia na przyszłość" omówił Piotr Mossoń - notariusz, członek Rady Izby Notarialnej w Rzeszowie. Blok poświęcony „Metodzie na wnuczka i innym zagrożeniom, czyli najpopularniejsze przestępstwa przeciwko mieniu” przedstawił podkom. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. skalę problemu na terenie naszego województwa, mechanizm oszustwa, najczęstsze metody oszustw oraz jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Następnie Katarzyna Szeremeta - starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Leżajsku poruszyła zagadnienie dotyczące "Tajemnicy czterech ścian", po niej Małgorzata Jaremko - Naczelnik Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie omówiła temat "Kupić czy nie kupić? Prawa konsumenta". O tym czy "Jestem online. Czy jestem bezpieczny?" mówiła Sylwia Adamczyk - starsza specjalistka do spraw edukacyjno-informacyjnych NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, na zakończenie o "Prawach Pacjenta" mówiła Joanna Niewiadomska - Główny Specjalista Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W wydarzeniu nie zabrakło najważniejszych uczestników - licznie zgromadzonych seniorów, którzy, dzięki udziałowi w przedsięwzięciu będą lepiej chronić siebie i swoje prawa w codziennym życiu, stając się jednocześnie ambasadorami programu na terenie Podkarpacia.