Aspirant sztabowy Małgorzata Paprocka odznaczona Medalem „Ratującym Życie” im. Rodziny Ulmów Powrót Drukuj Funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu asp. szt. Małgorzata Paprocka została uhonorowana Medalem „Ratującym Życie” im. Rodziny Ulmów. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla osób, które swoją odwagą, poświęceniem i bezinteresowną pomocą przyczyniają się do ratowania ludzkiego życia.

W sobotę, podczas Festiwalu Psalmów Dawidowych w Kolbuszowej, odbyła się uroczystość wręczenia medali. W tegorocznej edycji wyróżniono pięć osób, których postawa stanowi przykład odpowiedzialności, odwagi oraz gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wśród laureatów znalazła się asp. szt. Małgorzata Paprocka z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Policjantka została wyróżniona wraz z Marzeną Gądek - żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Marcinem Wolakiem za akcję ratunkową, podczas której uratowali 51-letniego mężczyznę z płonącego i silnie zadymionego mieszkania.

Dzięki błyskawicznej reakcji, wzorowej współpracy i zdecydowanemu działaniu trojga bohaterów poszkodowany został bezpiecznie wyprowadzony z zagrożonego budynku i przekazany pod opiekę służb ratunkowych. Ich postawa pokazała, jak ogromne znaczenie mają profesjonalizm, opanowanie oraz gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Medale laureatom wręczyli insp. Jacek Juwa - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, dr n. med. Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu oraz dr Dariusz Sobieraj - społeczny doradca Ministra Obrony Narodowej. W uroczystości uczestniczył również Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu nadkom. Grzegorz Boroń.

Przyznane wyróżnienie jest nie tylko podziękowaniem za uratowanie ludzkiego życia, ale także symbolem uznania dla wartości, którymi na co dzień kierują się funkcjonariusze Policji oraz osoby niosące pomoc potrzebującym. Serdecznie gratulujemy asp. szt. Małgorzacie Paprockiej tego zaszczytnego wyróżnienia. Jej postawa jest powodem do dumy dla całej Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i stanowi najlepszy przykład policyjnej służby opartej na odwadze, odpowiedzialności i trosce o drugiego człowieka.