Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj 107. rocznica powołania Policji Państwowej stała się okazją do uroczystego świętowania służby, która od ponad wieku stoi na straży bezpieczeństwa obywateli. Podczas uroczystego apelu przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie policjanci i pracownicy Policji odebrali awanse, odznaczenia i wyróżnienia. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka.

Tegoroczne obchody Święta Policji, które przypada w 107. rocznicę powołania Policji Państwowej, zainaugurowano Mszą Św., którą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji celebrował Ordynariusz Rzeszowski ks. bp Jan Wątroba.

Uroczysty apel odbył się na placu przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi doktorowi Tomaszowi Michułce przez dowódcę uroczystości kom. Wojciecha Micała. Następnie po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, minutą ciszy uczczono policjantów, którzy rotę policyjnego ślubowania wypełnili do końca, ponosząc śmierć na służbie.

Zgromadzonych gości przywitał nadinsp. Andrzej Patrzałek Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, wśród nich: nadinsp. dr Tomasza Michułkę Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Parlamentarzystów, Dyrektorów i Sekretarzy Biur Poselskich, Wasyla Bodnara Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Teresę Kubas-Hul Wojewodę Podkarpackiego, Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Ekscelencję Księdza Biskupa doktora Jana Wątrobę, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, Wasyla Jordana Konsula Ukrainy w Rzeszowie, Aleksandra Baczyka Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu, Marka Osaka Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Rzeszowie, Jerzego Borcza Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Krzysztofa Jarosza Starostę Rzeszowskiego, Macieja Ulitę Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Przywitał także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Jaromira Rybczaka Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie i Krzysztofa Stępnia Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, a także Zastępcę Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadinsp. w st. spocz. Cezarego Lubę, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Artura Bednarka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniewa Nowaka, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Mariusza Krakowskiego, Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Michała Białęckiego oraz Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Michała Zugaja oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Strategii i Rozwoju Policji insp. w st. spocz. Mariusza Wiatra, Komendantów, Dyrektorów, Naczelników i Szefów służb mundurowych oraz instytucji.

Powitał również byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Rzeszowie generałów Józefa Gdańskiego, Henryka Moskwę i Dariusza Matusiaka oraz wszystkich przedstawicieli wojewódzkich związków zawodowych służb mundurowych, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, emerytów i rencistów policyjnych, członków Stowarzyszenia Rodzina Policyjna "1939", Rektorów Wyższych Uczelni i Dyrektorów Szkół i instytucji współpracujących z Policją, a także delegacje uczniów szkół, w których funkcjonują oddziały o profilu mundurowym, kadrę kierowniczą Policji garnizonu podkarpackiego, policjantów i pracowników cywilnych Policji oraz rodziny policyjne, mieszkańców Rzeszowa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich obecnych na uroczystości.

Podczas wystąpienia nadinsp. Andrzej Patrzałek zwrócił się do policjantek i policjantów, podkreślając, że służba w Policji to nie tylko wykonywanie obowiązków, ale przede wszystkim zobowiązanie do codziennego poświęcenia, w którym najwyższą wartością jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo i życie człowieka. Pogratulował wyróżnionym podkreślając, że odznaczenia i awanse są wyrazem uznania za codzienna służbę, profesjonalizm i zaangażowanie. Komendant podziękował także nadinsp. dr Tomaszowi Michułce Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Teresie Kubas-Hul Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, za konstruktywną współpracę, podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, a także za wsparcie i pomoc w realizacji zadań.



Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów.



Z okazji Święta Policji, na wyższe stopnie służbowe w całym województwie podkarpackim awansowało 810 policjantów: 50 w korpusie oficerów starszych, 97 w korpusie oficerów młodszych, 314 w korpusie aspirantów, 149 w korpusie podoficerów i 200 w korpusie szeregowych.

Postanowieniami Prezydenta RP Medalami "Za Długoletnią Służbę" odznaczonych zostało 39 policjantów i pracowników Policji naszego garnizonu. To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 72 odznaki "Zasłużony Policjant". Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczono także 15 osób medalem "Za zasługi dla Policji", wśród nich m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Małgorzata Fąfara, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, a także Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie mł. insp. Magda Bator oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie mł. insp. Łukasz Gliwa.

Następnie został odczytany list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. Minister podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za gotowość, odwagę oraz trud w codziennej służbie. Życzył spokojnej i bezpiecznej służby, poczucia satysfakcji oraz wielu chwil zawodowej dumy oraz szczęśliwych powrotów do domu.

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr Tomasz Michułka, podziękował za codzienną rzetelną, pełną poświęcenia służbę i pracę. Jak podkreślił „jestem niezwykle dumny, że z poświęceniem i oddaniem pełnicie swoją służbę i pracę, dzięki temu osiągacie znakomite efekty, a to stanowi wizytówkę dla całej Naszej formacji”. Słowa wdzięczności skierował także do rodzin policjantów za ich wyrozumiałość i wsparcie stanowiące fundament odpowiedzialnej służby.

Najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, w imieniu własnym jak i całego samorządu województwa złożyła także Teresa Kubas-Hul Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.



Uroczystość zakończyła defilada przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.



Z okazji Święta Policji zorganizowano piknik policyjny podczas którego można było obejrzeć wyposażenie i sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie - nowoczesne radiowozy i motocykle. Każdy mógł przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, porozmawiać z funkcjonariuszami na tematy związane ze służbą w tej formacji. Odwiedzający piknik mogli zobaczyć policjantów pełniących służbę na koniach, przewodnika z psem służbowym oraz patrol rowerowy.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji wsparł Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie, a także Związek Zawodowy Policyjna Solidarność Organizacja Województwa Podkarpackiego.

Z okazji Święta Policji do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wpłynęły także adresy okolicznościowe.