Jechał na "czołówkę" z radiowozem Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Jasielscy policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy Hondy, który stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niewiele brakowało, aby jego pojazd zderzył się czołowo z nieoznakowanym radiowozem. O tym jakie konsekwencje poniesie mężczyzna, zadecyduje teraz sąd.

fot. KPP Jasło

Policjanci z jasielskiej drogówki, patrolowali drogę wojewódzką nr 992. Około południa w miejscowości Toki, policjanci zauważyli jak kierujący Hondą wyprzedza ciąg pojazdów.

Mężczyzna przekroczył linię podwójną ciągłą, a podczas wykonywania tego manewru prawie doprowadził do zderzenia czołowego z nieoznakowanym radiowozem, którym poruszali funkcjonariusze. Policjant siedzący za kierownicą radiowozu zmuszony był do hamowania, aby uniknąć uderzenia.

Mundurowi natychmiast zawrócili za kierującym Hondą i zatrzymali go do kontroli w miejscowości Nowy Żmigród. W związku z rażącym naruszeniem przepisów w ruchu drogowym i skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem, funkcjonariusze postanowili nie nakładać mandatu karnego na mieszkańca województwa łódzkiego, lecz skierować sprawę do sądu. Dodatkowo policjanci zatrzymali 28-latkowi prawo jazdy.

O tym jakie konsekwencje poniesie teraz mężczyzna, zadecyduje Sąd Rejonowy w Jaśle.

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