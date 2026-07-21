Obchody Święta Policji w rzeszowskim oddziale prewencji połączone ze ślubowaniem nowych policjantów Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, którzy stacjonują w podrzeszowskim Zaczerniu, obchodzili Święto Policji. Wziął w nich udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek. Uroczystość połączono ze ślubowaniem 16 nowych policjantów.

Na placu apelowym rzeszowskiego Oddziału Prewencji Policji - policjantki, policjanci i pracownicy cywilni uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta Policji. Po podniesieniu flagi na maszt odśpiewano hymn państwowy.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek, I Wicewojewoda Podkarpacki Wiesław Buż, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wójt Gminy Trzebownisko dr Sławomir Porada, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, kapelan podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman, nadkom. Krzysztof Filip Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie, podkom. Jacek Fus Przewodniczący Rady Województwa Podkarpackiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, Małgorzata Porada Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Rzeszowie, Prezes Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju Krzysztof Kawalec wraz z Dyrektorem Podkarpackiego Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju ppłk. rez. Wiesławem Karpiukiem, Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie st. asp. Andrzej Marciniec, emeryci i renciści policyjni, byli Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie - insp. w st. spocz. Jacek Maślanka, podinsp. w st. spocz. Sławomir Korczyński oraz Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Łowicki oraz nadkom. w st. spocz. Mirosław Lenart, kadra kierownicza garnizonu podkarpackiego, policjanci i pracownicy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, a także nowo przyjęci funkcjonariusze, którzy w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie oraz ich rodziny.

Inspektor Grzegorz Wojtas Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie przywitał zaproszonych gości i podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Słowa uznania skierował do wyróżnionych i awansowanych. Podkreślił, że jest to dowód na docenienie ich dotychczasowej służby, a także zobowiązanie do dalszej pracy i budowania autorytetu Policji.

Podczas uroczystości I Wicewojewoda Podkarpacki i Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręczyli policjantom, nadane postanowieniem Prezydenta RP - Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, a także nadane decyzją MSWiA odznaki resortowe Zasłużony Policjant. Wręczone zostały także rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe.

Następnie przyznano także odznaczenia związkowe nadane przez Zarząd Główny i Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Medalem „SEMPER FIDELIS” uhonorowani zostali Władysław Ortyl, insp. Jacek Juwa oraz nadkom. Paweł Stopyra.

W kolejnej części dzisiejszej uroczystości wyróżnieni policjanci odebrali odznaczenia pozaresortowe nadane przez organizacje związkowe to m.in. „Krzyż 35-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów”, „Medal XXX-lecia NSZZ Pracowników Policji”, a także medal „ Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” oraz „Za zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Ligi Obrony Kraju”.

Tegoroczne obchody Święta Policji połączono ze ślubowaniem 16 nowo przyjętych funkcjonariuszy, 14 policjantów i 2 policjantek, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Po ukończeniu kursu podstawowego, zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych zasilą szeregi jednostek terenowych województwa podkarpackiego.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek złożył gratulacje z okazji awansów i odznaczeń, a nowo przyjętym funkcjonariuszom życzył powodzenia w służbie. W swoim przemówieniu zwrócił się „Panie i Panowie Policjanci - w tym uroczystym dla naszej formacji dniu składam Wam wyrazy uznania i podziękowania za rzetelność, oddanie i ofiarność z jakim każdego dania służycie drugiemu człowiekowi. Służba policyjna jest pełna napięć i stresów, a Wy podejmujecie decyzje, od których zależy często życie i zdrowie ludzi”.

Do gratulacji i podziękowań dla policjantek i policjantów przyłączył się także I Wicewojewoda Podkarpacki Wiesław Buż oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Obchody Święta Policji wsparł Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie, a także Związek Zawodowy Policyjna Solidarność Organizacja Województwa Podkarpackiego.