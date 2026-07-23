Święto Policji. Wiele obszarów służby, jedna misja - bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj 24 lipca Policja obchodzi swoje święto. To okazja do wyrażenia uznania wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za ich codzienną pracę, zaangażowanie i odpowiedzialność. To także moment, aby przybliżyć mieszkańcom specyfikę policyjnej służby oraz pokazać, jak różnorodne zadania realizują policjanci każdego dnia.

W garnizonie podkarpackim służbę pełni ponad 4700 policjantek i policjantów, którzy każdego dnia realizują zadania w wielu pionach i specjalizacjach. To nie tylko policjanci patrolujący ulice czy dbający o bezpieczeństwo na drogach. To także funkcjonariusze służący w komórkach kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych, prewencji i ruchu drogowego, dzielnicowi, przewodnicy psów służbowych, policyjni kontrterroryści, technicy kryminalistyki oraz wielu innych specjalistów, których codzienna praca często pozostaje niewidoczna, ale ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.

Z okazji Święta Policji Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie we współpracy z Zespołem Prasowym KWP w Rzeszowie przygotowała film prezentujący codzienną służbę funkcjonariuszy oraz różnorodność policyjnych zadań. Materiał pokazuje, że Policja to formacja oferująca wiele ścieżek rozwoju zawodowego i możliwość realizowania się w różnych obszarach służby.

Film jest także zaproszeniem dla wszystkich, którzy rozważają wstąpienie w szeregi Policji. Służba w tej formacji to stabilne zatrudnienie, możliwość ciągłego rozwoju, zdobywania nowych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu, który ma realny wpływ na bezpieczeństwo lokalnych społeczności. Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, które pozwala wyłonić osoby gotowe do pełnienia tej odpowiedzialnej służby. Liczą się nie tylko sprawność fizyczna i wiedza, ale również odpowiedzialność, uczciwość, umiejętność współpracy oraz chęć niesienia pomocy innym.