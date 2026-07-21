Obowiązywały go cztery zakazy prowadzenia pojazdów – usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Kierowca Opla poruszał się ulicami Jasła, pomimo obowiązujących go aż czterech zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany przez oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle. Funkcjonariusz rozpoznał 36-latka i wiedział, że ten nie może kierować samochodem. Wobec mężczyzny zastosowano postępowanie przyspieszone, dlatego już na następny dzień został doprowadzony do sądu i usłyszał wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

fot. KPP Jasło

Początkiem lipca br., podkom. Daniel Lelko oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, podczas wykonywania obowiązków służbowych, poruszał się ulicami Jasła nieoznakowanym radiowozem.

Po godz. 20 na ul. Szajnochy, policjant zauważył osobowego Opla, za kierownicą którego siedział znany mu mężczyzna. Funkcjonariusz doskonale wiedział, że nie może on prowadzić samochodu, gdyż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów.

Oficer prasowy natychmiast zawrócił i pojechał za osobówką. Zatrzymał pojazd do kontroli drogowej na ul. Sroczyńskiego i poinformował dyżurnego o podjętej interwencji. Na miejsce przybyli także funkcjonariusze z referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach.

Okazało się, że mężczyznę obowiązuje nie jeden, ale aż cztery zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wraz z 36-latekiem Oplem podróżowała jego partnerka oraz 7-letni syn.

Mieszkaniec Jasła został zatrzymany. Dzięki zastosowaniu postępowania w trybie przyspieszonym, mężczyzna już na następny dzień trafił przed oblicze sądu. Wyrok, który usłyszał to 10 miesięcy kary pozbawienia wolności.

Dodatkowo sąd orzekł wobec 36-latka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i zobowiązał go, do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Film wideo KPP Jasło: Obowiązywały go cztery zakazy prowadzenia pojazdów – usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia Opis filmu: Na filmie widzimy logo jasielskiej Policji, a następnie policjantów prowadzących do radiowozu skutego mężczyznę Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik wideo KPP Jasło: Obowiązywały go cztery zakazy prowadzenia pojazdów – usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia (format mp4 - rozmiar 26.38 MB)