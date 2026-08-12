Niebezpieczna jazda na dachu BMW
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali kierującego białym BMW, którego pasażer, zamiast w kabinie, siedział na dachu jadącego pojazdu. Kierowca za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Natomiast pasażer został ukarany mandatem.
W niedzielę, w godzinach popołudniowych, patrolujący miasto policjanci ruchu drogowego zwrócili uwagę na ul. Lwowskiej w Jaśle na bardzo niebezpiecznie i nieodpowiedzialne zachowanie młodego mężczyzny, który siedział na dachu będącego w ruchu samochodu marki BMW. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli.
Jak ustalili policjanci, zarówno kierowca, jak i pasażer BMW są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyźni nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania.
Kierowca pojazdu za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem. Dodatkowo policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Natomiast pasażer został ukarany mandatem.
Przypominamy, że przewożenie osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi rażące naruszenie przepisów drogowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów spoczywa na kierującym pojazdem.
Film Niebezpieczna jazda na dachu BMW
Opis filmu: Niebezpieczna jazda na dachu BMW
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