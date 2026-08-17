Oszukiwał przez Internet – trafił do aresztu Data publikacji 17.08.2026 Powrót Drukuj Jasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przez Internet mógł oszukać nawet kilkaset osób. Decyzją sądu mieszkaniec Suwałk został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa, 20-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

fot. KPP Jasło

fot. KPP Jasło

W połowie lipca br., policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, zatrzymali na terenie Suwałk mężczyznę, który oszukiwał innych przez Internet. Zatrzymanie 20-latka było wynikiem intensywnych czynności, które w związku z oszustwami, prowadzili jasielscy policjanci we współpracy z Zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna wysyłał do pokrzywdzonych fałszywe linki, które po kliknięciu, przenosiły użytkowników do strony łudząco przypominającej znany portal ogłoszeniowy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, którym posługiwał się 20-latek.

Mieszkaniec Suwałk został przewieziony do jasielskiej komendy, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawiono mu zarzuty w związku z oszustwami, które popełnił w czerwcu i lipcu br.

Wobec podejrzanego, Sąd Rejonowy w Jaśle, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Teraz mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Pokrzywdzonych może być nawet kilkaset osób.

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Film wideo KPP Jasło: Oszukał kilkaset osób – trafił do aresztu Opis filmu: Pojawia się logo jasielskiej Policji. Następnie widzimy policjantów, którzy prowadzą skutego mężczyznę po schodach do radiowozu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik wideo KPP Jasło: Oszukał kilkaset osób – trafił do aresztu (format mp4 - rozmiar 34.24 MB)