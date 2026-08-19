Zarzuty za rozbój i kierowanie gróźb. Policjanci zatrzymali pięć osób Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zatrzymali czterech mężczyzn i kobietę, którzy mieli związek z rozbojem, do którego doszło pod koniec lipca na osiedlu Biała w Rzeszowie. Dwóch zamaskowanych napastników weszło do mieszkania pokrzywdzonego, zaatakowało go i groziło pozbawieniem życia jemu oraz członkom jego rodziny. Sprawcy zabrali również należący do mężczyzny telefon komórkowy o wartości 4 tys. złotych.

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca br., w jednym z mieszkań na osiedlu Biała w Rzeszowie. Jak ustalili śledczy, do mieszkania pokrzywdzonego weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Napastnicy obezwładnili go, a następnie grozili jemu i członkom jego rodziny. Sprawcy zabrali również należący do niego telefon komórkowy o wartości 4 tys. złotych.

Po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przystąpili do ustalania osób mogących mieć związek ze zdarzeniem. Prowadzone przez nich czynności pozwoliły także odtworzyć jego przebieg oraz ustalić, w jaki sposób napastnicy weszli do mieszkania pokrzywdzonego.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawcami rozboju byli dwaj mężczyźni w wieku 39 i 44 lat. Z zebranych informacji wynikało również, że działali oni na zlecenie 35-letniego mężczyzny, który według ustaleń śledczych, był organizatorem całego zdarzenia.

Policjanci ustalili także innego 35-latka, który przywiózł napastników na miejsce. Okazało się, że związek z tym zdarzeniem miała także 33-letnia kobieta.

Dalszym gromadzeniem materiału dowodowego zajęli się funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Zebrany materiał dowodowy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Wobec dwóch sprawców rozboju - 39 i 44-latka oraz 35-latka, który przywiózł napastników na miejsce zdarzenia, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Natomiast wobec 33-letniej kobiety oraz 35-letniego mężczyzny prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru.