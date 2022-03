Przemyscy policjanci, pracownicy cywilni oraz ich rodziny pomagają uchodźcom z Ukrainy Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z przemyskiej komendy wraz z pracownikami cywilnymi, po ciężkiej i niejednokrotnie męczącej służbie, włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy jako wolontariusze. Po kilkanaście godzin dziennie pracują w punktach recepcyjnych i w miejscach zakwaterowania uchodźców, organizują również zbiórki rzeczowe.

Przemyscy policjanci oraz pracownicy cywilni reagują na tragedię, jaka spotkała naszych wschodnich sąsiadów. Po wielogodzinnej, ciężkiej służbie, znajdują siłę by wraz z pracownikami cywilnymi komendy oraz ich rodzinami, codziennie angażować się w wolontariat. Pracują w punktach recepcyjnych, w miejscach zakwaterowania uchodźców, a także na terenie „Tesco” w Przemyślu, gdzie napływają tysiące ludzi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

Organizują zbiórki rzeczy, które przekazują do punktów i stamtąd trafiają one do potrzebujących. Ci wszyscy, którzy muszą po służbie wrócić do swoich domów, gdzie czekają na nich dzieci, także chcą nieść pomoc i włączają się do akcji poprzez wpłacanie darowizn na konta fundacji, które pomagają Ukrainie.

Policjanci oraz pracownicy cywilni przemyskiej komendy nie zapomnieli również o pomocy dla zwierząt, które zostały przetransportowane do Przemyśla i przekazują pieniądze na fundację „Ratujemy zwierzęta z Ukrainy w Orzechowcach”.

Ciężką pracą, empatią i dobrym słowem robimy wszystko by nieść POMOC.