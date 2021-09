Areszt tymczasowy dla podejrzanych o oszustwa Data publikacji 03.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 miesiące spędzą w areszcie tymczasowym dwaj obywatele Ukrainy, podejrzani o udział w oszustwach. Mężczyźni zostali zatrzymani przez rzeszowskich policjantów. Podejrzani są o udział w procederze polegającym na wyłudzeniu kodu BLIK, podczas transakcji internetowych. Mężczyźni za pomocą w ten sposób podejmowali pieniądze z bankomatów. Oszustwa popełniane były na terenie całego kraju, jednak pieniądze przede wszystkim wypłacano w Rzeszowie.

Policjanci z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą i dochodzeniowo-śledczego rzeszowskiej komendy pracują nad sprawą powtarzających się oszust internetowych. Skala przestępstw obejmuje praktycznie cały kraj. Ich cechą wspólną jest to, że wyłudzone w wyniku przestępstwa pieniądze, były wybierane głownie z bankomatów na terenie Rzeszowa.

Schemat działania oszustów był podobny i zaczynał się od wytypowania oferty sprzedaży zamieszczonej na jednym z portali ogłoszeniowych. Po zamieszczeniu ogłoszenia, ze sprzedającym kontaktował się rzekomo zainteresowany kupiec. Kontakt za każdym razem następował za pośrednictwem zewnętrznego, popularnego komunikatora, nie związanego z portalem ogłoszeniowym, najczęściej tuż po ukazaniu się ogłoszenia. Po nawiązaniu korespondencji i ustalaniu szczegółów transakcji, oszust przesyłał sprzedającemu link, który należało uaktywnić, w celu potwierdzenia transakcji i „uwolnienia” przekazanych pieniędzy. Link przekierowywał na fikcyjne strony banków i żądał podania danych, takich jak login, hasło lub np. danych karty bankomatowej. W ten sposób sprawca uzyskiwał dostęp do rachunków pokrzywdzonych i generował kod Blik. Tak pozyskane dane, służyły mężczyznom do wybierania gotówki z bankomatów, znajdujących się m. in. na terenie Rzeszowa.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przeanalizowali zebrane informacje i przeglądnęli dziesiątki zapisów z kamer znajdujących się przy bankomatach. Na tej podstawie wytypowali dwóch podejrzanych. Okazali się nimi obywatele Ukrainy, w wieku 21 i 24 lat. W miniony poniedziałek, na terenie woj. małopolskiego, zatrzymali pierwszego z podejrzanych, 21-latka. Dwa dni później, w środę, w Katowicach zatrzymali drugiego mężczyznę.

W tym czasie, policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy prowadzą sprawę, ustalili, że uzyskane w ten sposób pieniądze, mężczyźni wpłacali na konto kryptowalutowe. Funkcjonariusze pracują nad kilkudziesięcioma takimi sprawami z całego kraju. Kolejne zawiadomienia w dalszym ciągu napływają.

Na podstawie zebranego materiału, policjanci przedstawili podejrzanym pierwsze zarzuty. Zgromadzone materiały przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.

Prokurator przesłuchał podejrzanych i wystąpił do sądu o zastosowanie wobec nich aresztu tymczasowego. W czwartek, Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy 21-latka. W piątek, trzymiesięczny areszt zastosował wobec drugiego podejrzanego.

Policjanci pracują nad wszechstronnym wyjaśnieniem okoliczności popełnionych przestępstw.

Policjanci radzą jak postępować, aby nie dać się oszukać:

- oszustwo „na Blika” polega na przejęciu konta znajomego w serwisie społecznościowym i przez komunikator proszeniu o pomoc - czyli o przekazanie pieniędzy za pośrednictwem płatności Blik-em (wypłata z bankomatu lub płatność za zakupy w intrenecie). Wiele osób sądząc, że koresponduje ze swoim znajomym, podaje kod BLIK, a następnie w aplikacji mobilnej banku potwierdza PIN-em realizację transakcji, nie sprawdzając jej szczegółów, które są podane do autoryzacji użytkownika w aplikacji banku. Godząc się na realizację transakcji użytkownicy tracą środki na rzecz osoby podszywającej się pod znajomych w sieciach społecznościowych.

- płatność za pośrednictwem Blik jest bezpieczna, ale każdy użytkownik musi uważać komu chce w ten sposób przekazać pieniądze. Bez względu na to, czy będzie to zwykły przelew, przekaz pocztowy, gotówka czy transakcja Blik, najlepszą metodą przeciwdziałania wyłudzeniom jest WERYFIKACJA. Najlepiej zadzwonić do tej osoby, żeby upewnić się, czy ktoś się pod nią nie podszywa.

W przypadku wyłudzeń za pośrednictwem portali aukcyjnych, zarówno Policja, jak i same portale aukcyjne, zalecają odbiór osobisty zakupionych towarów. W ostatnim czasie pojawiła się nowa forma wyłudzania pieniędzy przez oszustów - domagają się płatności Blik-em, co zapewnia im większą anonimowość, ponieważ nie muszą podawać numeru rachunku bankowego do przelewu. Oszuści proszą już, nie o przelew na konto, ale o 6-cyfrowy kod, dzięki któremu będą mogli wypłacić pieniądze z bankomatu. W celu zabezpieczenia swoich środków finansowych, absolutnie nie należy logować się do swoich aplikacji bankowych, czy do rachunków za pośrednictwem linków przesyłanych przez innych użytkowników, gdyż służą one do przejęcia hasła i loginu (link kieruje na strony, które są łudząco podobne do stron i aplikacji bankowych). W konsekwencji prowadzi to nie tylko do kradzieży pieniędzy znajdujących się na naszym koncie, ale niejednokrotnie do zaciągnięcia innych zobowiązań finansowych, z których środki zostaną niezwłocznie wypłacone przez sprawcę.