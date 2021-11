„Wspólnie przeciwko oszustom” Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj, konferencją prasową w Ratuszu, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania zainaugurowali kampanię społeczną „Wspólnie przeciwko oszustom”. To przedsięwzięcie profilaktyczne Urzędu Miasta Rzeszowa i rzeszowskich policjantów, którego celem jest ograniczenie skali oszustw dokonywanych metodami na wnuczka i policjanta oraz podczas korzystania z bankowości mobilnej.

Policja odnotowała wzrost liczby przestępstw wykorzystujących nowe technologie oraz sposoby komunikowania się. Powszechny dostęp do mobilności bankowej, komunikatorów i portali społecznościowych oraz nowych form płatności nie zawsze idzie w parze z odpowiednią wiedzą o zagrożeniach z tym związanych. Wykorzystują to oszuści do wyłudzania pieniędzy, od często nieświadomych tego osób.

Inną grupą, szczególnie narażoną na działania oszustów są osoby starsze. W przypadku seniorów, przestępstwo dotyka osób, które z uwagi na wiek nie zawsze potrafią skutecznie rozpoznać intencje oszustów. Przestępcy wykorzystują empatię tych osób, grają na ich emocjach i stwarzają poczucie zagrożenia. Zdezorientowani seniorzy ufając, że pomagają swoim najbliższym, funkcjonariuszom Policji, lub że zabezpieczają swoje pieniądze, przekazują sprawcom niejednokrotnie oszczędności całego życia.

Mając na uwadze potrzebę podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa przygotowały szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Ich celem jest przybliżenie mieszkańcom regionu metod działania oszustów, przekazanie wiedzy, jak rozpoznać i ustrzec się przed taki przestępstwami i tym samym ograniczyć skutki działania oszustów. Podejmowane działania profilaktyczne zostały ujęte w formę kampanii społecznej pod nazwą „Wspólnie przeciwko oszustom”.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Ratuszu, w obecności licznie zebranych przedstawicieli mediów, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek i Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania zainaugurowali kampanię. W konferencji uczestniczyli również dyrektorzy wydziałów edukacji i promocji Urzędu Miasta - Zbigniew Bury oraz Marzena Furtak – Żebracka, a konferencje poprowadziła Marzena Kłeczek-Krawiec - rzeczniczka prezydenta.

W ramach kampanii, przygotowane zostały spoty filmowe i radiowe zawierające krótkie scenki ilustrujące metody działania oszustów oraz ostrzeżenia przed przestępstwami. Podobną treść niosą plakaty i ulotki, których kolportaż będzie kolejnym elementem kampanii. Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców spoty będą emitowane na antenie Telewizji Polskiej (TVP 3), Polskiego Radia Rzeszów, Radia Via oraz poprzez sieć telewizji kablowych. Będą również prezentowane w autobusach komunikacji miejskiej oraz w placówkach opieki zdrowotnej.

W przypadku ulotek i plakatów, jednym z głównych kanałów ich dystrybucji będą szkoły podstawowe. Podczas lekcji wychowawczych poświęconych tej problematyce, uczniom zostaną przekazane ulotki, które za ich pośrednictwem trafią do dziadków i rodziców, a zadaniem uczniów będzie zachęcenie dorosłych do zapoznania się z nimi. Ulotki będą również rozsyłane do rodziców poprzez e-dziennik. Dzielnicowi rzeszowskiej komendy dostarczą je do lokalnych parafii, gdzie będą dostępne dla wiernych uczestniczących w nabożeństwach. Materiały te będą wyłożone w przychodniach zdrowia, będą rozdawane podczas akcji szczepień. Plakaty i ulotki trafia do miejskich ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń seniorów, dostępne będą również w budynkach urzędów miasta, komendzie miejskiej i podległych komisariatach.

Czas trwania kampanii przewidziany jest do końca roku.

Informacje o kampanii "Wspólnie przeciwko oszustom" oraz materiały profilaktyczne są również dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa.

Konerencja prasowa



Stop oszustom w sieci ulotka 6



Stop oszustom w sieci plakat 1

Oszustwa na wnuczka ulotka A5 3

Plakat - oszustwa na wnuczka



Film Spot telewizyjny - Oszustwo na znajomego Opis filmu: Spot telewizyjny: Oszustwo na znajomego. Deskrypcja pliku wideo w załączniku do artykułu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot telewizyjny - Oszustwo na znajomego (format mp4 - rozmiar 25.42 MB)

Film Spot telewizyjny - Oszustwo na wnuczka Opis filmu: Spot telewizyjny: Oszustwo na wnuczka. Deskrypcja pliku wideo w załączniku do artykułu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot telewizyjny - Oszustwo na wnuczka (format mp4 - rozmiar 20.77 MB)

Film Spot telewizyjny - Oszustwo na policjanta Opis filmu: Spot telewizyjny: Oszustwo na policjanta. Deskrypcja pliku wideo w załączniku do artykułu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot telewizyjny - Oszustwo na policjanta (format mp4 - rozmiar 12.23 MB)

Nagranie audio Spot radiowy - oszustwo na wnuczka Opis nagrania: Spot radiowy - oszustwo na wnuczka. Audiodeskrypcja w załączniku do artykułu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot radiowy - oszustwo na wnuczka (format mp3 - rozmiar 1.29 MB)

Nagranie audio Spot radiowy - oszustwo na policjanta Opis nagrania: Spot radiowy - oszustwo na policjanta. Deskrypcja w załączniku do artykułu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spot radiowy - oszustwo na policjanta (format mp3 - rozmiar 1.21 MB)