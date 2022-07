Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa mieszkanki Rzeszowa Data publikacji 18.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwa śledztwo w sprawie postrzelenia 23-letniej mieszkanki Rzeszowa. W piątek, gdy wraz z rodzicami, próbowała wejść do mieszkania przy ul. Siemiradzkiego, została postrzelona przez jednego z wynajmujących je mężczyzn. Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch 24-letnich lokatorów mieszkania. W niedzielę prokurator przedstawił im zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa.

Zdjęcie: archiwum KMP

W Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów nadzorowane jest śledztwo przeciwko 24-letniemu Mateuszowi M. mieszkańcowi Tarnobrzega i 24-letniemu Sebastianowi S., mieszkańcowi powiatu rzeszowskiego, którym prokurator przedstawił zarzut, iż działając wspólnie i w porozumieniu w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia usiłowali dokonać zabójstwa 23-letniej Zuzanny G., mieszkanki Rzeszowa, poprzez oddanie strzału z broni palnej - pistoletu samopowtarzalnego w kierunku pokrzywdzonej, powodując u niej obrażenia w postaci rany postrzałowej kończyny górnej prawej oraz rany postrzałowej brzucha doprowadzając w ten sposób do niewydolności krążeniowo-oddechowej, narażając tym samym pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz rozpylenia gazu pieprzowego wobec 73 letniego Juliana M., mieszkańca Rzeszowa, w celu zmuszenia go do zaniechania czynności w postaci otwierania drzwi do mieszkania, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

W toku dotychczas przeprowadzonych czynności ustalono, iż w dniu 15 lipca 2022 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zostali poinformowani o postrzelonej kobiecie. Po przybyciu na miejsce ustalono, że właścicielka mieszkania w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego, po uprzednim wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania wynajmującemu Sebastianowi S., przybyła m.in. ze swoim mężem i córką, celem odebrania mieszkania od wynajmującego. Na miejsce na wezwanie właścicielki mieszkania stawił się również ślusarz, celem otwarcia mieszkania w przypadku, gdyby najmujący nie opuścili go we wskazanym przez nią terminie. W związku z faktem, że nikt nie otwierał drzwi przedmiotowego mieszkania, a także z wnętrza nikt się nie odzywał, podjęli decyzję, że ślusarz otworzy drzwi.

W momencie, gdy ślusarz przystąpił do otwierania zamka, drzwi zostały otwarte od środka, a następnie w tym samym czasie w kierunku osób będących przed mieszkaniem z wnętrza Mateusz M. użył gazu pieprzowego, zaś Sebastian S. oddał strzał z broni palnej, w wyniku, którego postrzelona została stojąca przy drzwiach Zuzanna G.

Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania obydwu podejrzanych. Na miejscu zdarzenia wykonano szereg czynności procesowych pod nadzorem prokuratora. W mieszkaniu oraz w miejscach zameldowania podejrzanych, policjanci zabezpieczyli łącznie 5 sztuk broni, w tym pistolet, z którego najprawdopodobniej padł strzał. Obydwaj mężczyźni mieli pozwolenie na posiadanie broni kolekcjonerskiej i sportowej.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do zarzucanych czynów i złożyli wyjaśnienia, których treść jest aktualnie weryfikowana. Mateusz M. i Sebastian S. nie byli dotychczas karani.

W dniu 17 lipca 2022 roku został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanych. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Komunikat prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie