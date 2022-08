Kierowca bmw uciekał przed policjantami. Trafił do policyjnego aresztu

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy bmw, który jadąc przez Tarnobrzeg, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 18-latek na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i ignorował podawane sygnały do zatrzymania. Uciekając doprowadził do zderzenia z innym pojazdem. Młody mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Okazało się, że był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za popełnione czyny będzie odpowiadał przed sądem.