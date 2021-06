Papuga „kontrolowała” policjantów Data publikacji 12.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jarosławscy policjanci ruchu drogowego mieli okazję uczestniczyć w dość nietypowej interwencji. W trakcie pełnienia służby w Łapajówce, na policyjnym motocyklu usiadła papuga i przyglądała się pracy mundurowych. Policjanci zabezpieczyli tego egzotycznego ptaka i przewieźli do lecznicy dla zwierząt. Papuga czeka na swojego właściciela.

Policjanci codziennie podejmują działania w celu ochrony życia i zdrowia obywateli. Zdarzają się także takie sytuacje, że potrzebna jest pomoc innym stworzeniom, które znalazły się w potrzebie. Wczoraj przed południem nietypową interwencję podjęli funkcjonariusze ruchu drogowego mł. asp. Dariusz Jucha i st. sierż. Dariusz Romaniak.

W czasie pełnienia przez nich służby w miejscowości Łapajówka, do kontrolujących funkcjonariuszy przyleciała papuga. Egzotyczny ptak był bardzo zainteresowany pracą mundurowych i przelatywał z jednego policyjnego motocykla na drugi. Ptak był oswojony, dlatego też funkcjonariusze postanowili mu pomóc wrócić do właściciela. Zabezpieczyli papugę i przewieźli do Lecznicy dla zwierząt w Szówsku. Teraz w bezpiecznych warunkach czeka na odbiór.