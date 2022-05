W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 02.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Kołaczycach interweniowali w miejscowości Błażkowa, gdzie policjant z Rzeszowa, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna wjechał samochodem do przydrożnego rowu. Miał w organizmie 4 promile alkoholu.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, około godziny 21 w miejscowości Błażkowa. Kierujący osobowym audi, 31-letni mężczyzna, jadąc drogą powiatową w kierunku Jasła, stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu. Świadkiem tego zdarzenia był przebywający na pobliskiej posesji funkcjonariusz Komisariatu II Policji w Rzeszowie, który natychmiast podbiegł na miejsce zdarzenia, by udzielić pomocy.



Podczas podjętej interwencji okazało się, że siedzący za kierownicą 31-latek jest kompletnie pijany. Będący poza służbą policjant uniemożliwił mężczyźnie dalszą jazdę i wezwał na miejsce odpowiednie służby.



Interweniujący policjanci z Posterunku Policji w Kołaczycach ustalili także, że zatrzymany 31-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Po sprawdzeniu jego stanu trzeźwości policyjny alkomat wskazał w jego organizmie 4 promile alkoholu.



31-latkowi grożą surowe konsekwencje. Niebawem stanie przed sądem, który zadecyduje o karze i środkach karnych za popełnione przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za niestosowanie się do wyroku sądu.



pw