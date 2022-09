„Solina 2022” - ćwiczenia służb

Komenda Powiatowa Policji w Lesku była organizatorem ćwiczeń, jakie odbyły się na terenie powiatu leskiego. Ich celem było przygotowanie do podejmowania działań i wspólnego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Do udziału w ćwiczeniach zaproszonych zostało wiele służb współpracujących na co dzień z Policją.